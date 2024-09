Los mejores videojuegos que se lanzarán en PlayStation en 2024 y 2025

By

Septiembre es un mes clave para los gamers, ya que se anuncian numerosos lanzamientos y novedades.

Consciente de esto, Sony presentó algunos de sus títulos más interesantes en el último State of Play del año, donde se revelaron los juegos que llegarán muy pronto tanto a PlayStation 5 como a PlayStation VR2.

Lee: ¿El famoso meme del perrito en llamas tendrá su propio videojuego?

Novedades del State of Play: los seis juegos que no te puedes perder

1. Hell is US

Aunque no se sabía mucho sobre este título, es un juego que lleva varios años en desarrollo. Y estamos cada vez más cerca de disfrutar el nuevo mundo postapocalíptico de Hell is Us.

Desarrollado por Rogue Factor y editado por Nacon, Hell is Us ofrece un intrigante mundo lleno de rompecabezas, exploración y un sistema de combate que recuerda a los Resident Evil en tercera persona y a los soulslike. Disponible en 2025.

2. Palworld

Este título ha generado polémica, pero su reciente presentación nos dejó con la boca abierta. ¡Buena noticia! Palworld ya está disponible en PlayStation 5.

3. Alan Wake 2:The Lake House

Con Halloween y Día de Muertos a la vuelta de la esquina, está a punto de llegar un nuevo DLC titulado The Lake House (La casa del lago), que profundiza en la conexión de Alan Wake con el juego Control.

Disponible en octubre de este año.

4. Fear the Spotlight

Siguiendo con la temática spooky, también se anunció la llegada de la primera colaboración entre PlayStation y Blumhouse: Fear the Spotlight. Este juego de terror te llevará a una escuela llena de misterios y elementos escalofriantes.

Disponible el 22 de octubre.

5. Horizon Zero Dawn Remastered

Aunque no es un título nuevo, el estudio Nixxes ha estado trabajando en una versión remasterizada de Horizon Zero Dawn, que incluye gráficos mejorados, nuevas grabaciones de voz y nueva captura de movimiento para PlayStation 5.

Disponible el 31 de octubre

6. Ghost of Yotei

La gran sorpresa del evento fue Ghost of Yotei, la secuela de Ghost of Tsushima; un título que nadie sabía que estaba en desarrollo. Ambientado varios años después de los acontecimientos del primer juego, llegará a PlayStation 5 en 2025.

Espera estos lanzamientos y recuerda que puedes descubrir tus próximos juegos favoritos en Claro gaming; un portal con los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál de estos lanzamientos de PlayStation te emociona más de cara al 2025?

Lee: ¿’Beetlejuice’ regresa a los cines y… a los videojuegos?

Ahora ve: