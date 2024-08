Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo de…¿los videojuegos?

By

Cómo no acordarme de ti.

Aunque puede parecer algo sencillo, pocos títulos han logrado mantenerse vigentes con el paso del tiempo. Por eso, que World of Warcraft conmemore este año su 20.º aniversario es algo que merece la pena celebrar.

Cómo no acordarnos de Warcraft con Los Ángeles Azules

¿Quién no recuerda los días en que Warcraft nos atrapó con sus épicas batallas? Si aún no conoces World of Warcraft (WoW), es un juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) desarrollado por Blizzard Entertainment, la compañía detrás de Overwatch 2 y Diablo 4.

En WoW, puedes crear personajes únicos y explorar el vasto mundo de Azeroth, completando misiones, enfrentando enemigos, uniéndote a facciones y participando en épicas aventuras.

¡Prepárate para una colaboración épica! Porque Blizzard quiere que recuerdes que en cada rincón de Azeroth estás tú y ha unido lo mejor de la cumbia de Los Ángeles Azules con el universo de Warcraft con motivo de su aniversario.

Lo mejor es que la nueva expansión, The War Within, no solo revitaliza los paisajes y las historias, sino que además introduce nuevas razas y mejoras significativas, tanto en recursos como en mecánicas de juego.

Así que no importa si juegas por primera vez o si estás a punto de emprender tu viaje de regreso, como dice el video de la campaña, “vuelve a la lucha y salva a tus héroes” al ritmo de la canción Cómo te voy a olvidar.

Disfruta de una de las expansiones más ambiciosas en la historia de WoW, mientras enfrentas el desafío de vencer a Xal’atath, el temido Heraldo del Vacío.

¿Cuándo es el lanzamiento de la expansión The War Within?

Podrás disfrutar de esta nueva expansión de WoW a partir del 26 de agosto.

Cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de la nueva expansión de World of Warcraft con Los Ángeles Azules?

