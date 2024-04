Lanzamientos que nos traerá el evento de verano de Xbox

Como es costumbre, en el esperado evento de verano de Xbox de junio, saldrán a la luz los nombres de los próximos lanzamientos y algunos detalles extra.

¿Qué se sabe del Xbox Games Showcase?

Según The Verge, Microsoft está considerando llevar más juegos exclusivos de Xbox a la PS5 y planea anunciar algunos títulos en el evento, junto con la posible consola portátil.

Sin embargo, lo que está causando más revuelo son los posibles anuncios de nuevos juegos para el 2024.

Uno de los rumores es que Xbox Game Pass podría recibir varios títulos de la serie Call of Duty.

Asimismo, se espera un primer gameplay de State of Decay 3; un juego que ya fue presentado en el pasado, pero ahora con fecha de salida y más información.

Siguiendo en esta línea, otros de los títulos que suenan fuerte son: Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold y Towerborne.

No obstante, lo que más llama la atención son las posibles novedades de Gears of War 6, que han estado esperando los fans desde 2021.

¿Qué se sabamos sobre Gears of War 6?

Aunque Gears of War 5 salió hace cinco años, muchos fans siguen esperando el comunicado oficial donde The Coalition, anuncie el esperado Gears of War 6, lo cual, según los rumores sucederá muy pronto.

A diferencia de otras ocasiones, la información no viene de un insider sino del actor Liam McIntyre, quien interpreta a JD Fenix en Gears of War 4 y 5, quien en su cuenta de X (antes Twitter), sugirió que el anuncio podría ocurrir el próximo mes de junio:

I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. 🙂 https://t.co/jNxqbyTZMi — liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

Se recomienda tener en cuenta que su comentario viene como respuesta a un spoiler de la quinta entrega de la saga, por si aún no la juegas.

Aunque el actor dice que no sabe nada con certeza, mencionó que The Coalition y Microsoft revelarán todo en junio.

