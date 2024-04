La saga ‘Persona’ podría volver con nuevos ‘remakes’

Luego del remake de Persona 3, las primeras entregas de la serie basada en Megami Tensei, podrían tener la misma suerte.

Lee: ¿Qué sorpresas trae el ‘teaser’ de ‘Hellblade II’?

La saga Persona, a pesar de ser una precuela de Megami Tensei, es una versión un poco más amigable para el público general, que no está tan ligada a las novelas de terror que originaron los videojuegos.

No obstante, ambas cuentan con personajes que se encuentran en la búsqueda de su identidad, mientras luchan contra seres demoniacos.

Desde el lanzamiento de Persona 5 Royal, la franquicia amplió su audiencia, pero si no conoces bien de qué se trata, aquí te contamos un poco de cómo funciona esta historia.

En Persona 1, los estudiantes de una preparatoria se encuentran armados y preparados para luchar en contra de lo demonios que atacan a su ciudad. Pero tienen una herramienta secreta: están enlazados a seres sobrenaturales conocidos como Persona.

En el caso del segundo juego, estos están divididos en dos partes: Persona 2 Innocent Sin y Persona 2 Eternal Punishment, pero son parte de la misma historia.

Aquí se encuentran en una gran ciudad ficticia llamada Sumaru City y, en ambos, los personajes deben luchar por su supervivencia.

A diferencia de los anteriores, Persona 3 es un juego más complejo, que introduce elementos de simulación social.

Mientras el protagonista vive de forma normal su año escolar, tiene que forjar amistades y desarrollar vínculos para fortalecer el poder de sus Personas durante las batallas.

Estos elementos se mantienen en los siguientes juegos, Persona 4 y 5 Reload, a los que se añaden aún más elementos sociales, además de que los protagonistas poseen curiosidad por el mundo exterior.

Finalmente, lo que une a los juegos de esta saga es el tema central: descubrir el verdadero yo y cómo la sociedad y la tecnología influyen en la identidad, pudiendo transformarte en algo distinto si no tomas control de ello.

Un insider de Sega, conocido como Midori, dio a conocer la noticia de los posibles remakes de Persona y Persona 2.

Diferentes usuarios de Internet se han manifestado al respecto, señalando que esperan una experiencia renovada, pero que mantenga la esencia de los juegos originales.

Yes. P1 and P2 are going to receive remakes too.

— みどり (@MbKKssTBhz5) April 12, 2024