Homelander de ‘The Boys’ por fin llega a ‘Mortal Kombat 1’

Aunque llevábamos meses esperando la llegada del villano amante de la leche, por fin conocemos los movimientos con los que debutará en Mortal Kombat 1.

¿Por qué la llegada de Homelander a MK 1 es especial?

De la misma forma que pasó con la llegada de Peacemaker, NetherRealm Studios lanzó el primer tráiler de gameplay, mostrando a Homelander en acción.

En este avance, además de ver su característica súper fuerza y visión de calor, también podemos ver momentos icónicos de la serie, como el de Homelander bebiendo un vaso de leche.

Aunque Anthony Starr no prestará su voz para el personaje en el juego, la representación visual es fiel al actor, por lo que ha sido bien recibido por los fans.

En la serie The Boys, Homelander es el líder de Los siete (The Seven), un grupo de superhéroes fabricados de manera artificial que son controlados por las grandes corporaciones.

Y aunque en algunos capítulos podemos verlo retratado como un patriota honesto que protege la ciudad. Eventualmente nos damos cuenta que es un villano manipulador que solo ve por sus propios intereses.

Lo interesante de él, es que en repetidas ocasiones más allá de su capacidad de destrucción, nos muestra una faceta más frágil que solo busca la aprobación y el cariño de las personas.

Al grado en que está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de seguir siendo visto como un héroe, aún si es para las personas menos indicadas.

De esta forma, aunque Mortal Kombat nunca se ha caracterizado por tener una historia compleja. En cuestión de días nos dará la oportunidad de jugar con uno de los villanos más complejos de los últimos tiempos y eso, tanto los fans de la serie como del videojuego lo agradecen.

¿Cuándo es el lanzamiento?

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Homelander en Mortal Kombat 1, se espera que llegue en primavera, posiblemente coincidiendo con el estreno de la cuarta temporada de The Boys: el 13 de junio de 2024.

Cuéntanos, ¿te emociona utilizar el fatality de Homelander en Mortal Kombat 1?

