¿El famoso meme del perrito en llamas tendrá su propio videojuego?

Por si no lo sabías, el icónico perrito que ha dominado las redes sociales desde el 2013, hizo su primera aparición en una serie de cómics web llamada On Fire.

Un año después, las imágenes que todos conocemos fueron publicadas en Reddit y se volvieron virales rápidamente, dando lugar a una adaptación en forma de capítulos por parte de Adult Swim en 2016.

Ahora, once años después de su creación, se encuentra en camino de convertirse en un videojuego.

¿Por qué sigue vigente el meme “Esto está bien”?

¿Alguna vez has sentido que todo se está incendiando a tu alrededor, pero lo único que puedes hacer es sonreír?

Ya sea durante un examen para el que no estudiaste o en una oficina donde nada sale como debería, todos hemos estado en situaciones donde lo único que nos queda es aceptar que algunas cosas no tienen sentido, ¿a poco no?

Según KC Green, el creador del cómic, y el estudio Numskull Games, hay otro camino por explorar. Para mostrárnoslo, están desarrollando This Is Fine: Maximum Cope; un juego de plataformas que aborda los miedos y ansiedades del subconsciente del perro.

A través de este juego, podremos ayudarlo a superar los mismos desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Como mencionó Green en entrevista con The Verge en 2016, el meme “Esto está bien” es la forma en que las generaciones más jóvenes se animan mutuamente; un recordatorio de que, aunque estemos en llamas, “ya casi es viernes”.

El juego parece similar al clásico Mario Bros., Castlevania o Cuphead, pero en lugar de librar una batalla contra entidades monstruosas o tortugas gigantes, lucharemos contra la ansiedad y depresión.

Green quiere que vayamos más allá y no nos conformemos con que todo está bien. Pues al ayudar al perrito a enfrentar sus miedos, quizá también podamos descubrir cómo superar los nuestros.

¿Cuándo es el lanzamiento de This is Fine: Maximun Cope?

A finales de septiembre comenzará una nueva fase de financiación del proyecto. Si se obtiene el apoyo necesario, es probable que el lanzamiento ocurra entre mediados del 2025 y 2026.

Cuéntanos, ¿te emociona poder conocer en un videojuego si de verdad “Esto está bien”?

