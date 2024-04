El evento sorpresa de Billie Eilish en ‘Fortnite’

By

Aunque desde hace meses comenzaron a esparcirse los rumores de que estaba cerca una colaboración entre Billie Eilish y Fortnite, nada era muy claro; hasta hace unas horas cuando se confirmó que la artista ganadora del Grammy, estará en la temporada 3 del Fortnite Festival.

Lee: ¿’Mafia IV’ podría llegar muy pronto a las consolas?

¿Qué podemos esperar de la colaboración Fortnite x Billie Eilish?

Por si no lo sabías, a través de su cuenta de Instagram, Billie Eilish recientemente reveló de manera sorpresiva; que el 23 de abril subirá al escenario del Fortnite Festival.

La noticia llegó justo horas antes de la próxima actualización de Fortnite, que estará disponible en todo el mundo, con nuevas skins y recompensas.

En este sentido, la skin de Billie Eilish estará disponible para comprar en la tienda Fortnite con su icónico atuendo verde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Además de esto, los jugadores podrán disfrutar de una gran cantidad de contenido con temática de Billie Eilish como instrumentos, mochilas y pistas de improvisación exclusivas con los éxitos de ella.

Y al respecto de las pistas que podrían presentarse en el Fortnite x Billie Eilish; los teasers indican que algunas de las canciones que podremos escuchar son:

Bad Guy

Therefore I Am,

All The Good Girls Go To Hell

Happier Than Ever

Oxytocin

Asimismo, al igual que en las colaboraciones anteriores con The Weeknd y Lady Gaga, lo más probable es que veamos otros artículos inspirados en Billie Eilish dentro de la tienda.

Cabe destacar que esta colaboración no es una coincidencia, pues tal como lo ha anunciado Billie Eilish a través de sus redes; se encuentra a punto de lanzar su nuevo álbum, Hit Me Hard and Soft, el 17 de mayo de 2024.

En resumen, disfruta del concierto y recuerda que puedes llevar a todas partes tus próximos videojuegos favoritos con Claro gaming, un portal donde puedes encontrar los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿tienes todo listo para el concierto virtual de Billie Eilish?

Lee: ¿’Mafia IV’ podría llegar muy pronto a las consolas?

Ahora ve: