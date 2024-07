Conquista Westeros en el nuevo videojuego de ‘Game of Thrones’

By

¿Mientras mirabas House of the Dragon o Game of Thrones, alguna vez te preguntaste si tú hubieras tomado decisiones más acertadas?

Ahora tienes la oportunidad de poner a prueba tus estrategias con este nuevo videojuego.

Game of Thrones: Legends. Sé legendario

Si te encanta el fascinante mundo de Westeros, lleno de magia, misterios y decisiones controvertidas, esto es para ti.

Ahora tienes la oportunidad de ser el protagonista de tu propia historia con el juego de rol Game of Thrones: Legends, desarrollado por Zynga en colaboración con Warner Bros. y HBO.

En este juego podrás construir y liderar tu propia casa, emulando a los Stark o a los Targaryen.

Completa misiones a lo largo de todo Westeros y forma un equipo con campeones como Jon Snow, Rhaenyra y Viserion, quienes te acompañarán en tu camino hacia el Trono de Hierro.

Experimenta una variedad de mecánicas de estrategia y rompecabezas, aprovechando las habilidades, armas y equipos únicos de tus personajes favoritos.

Lo mejor de todo es que podrás poner a prueba tus habilidades en dos épocas clave: durante el tiempo de House of the Dragon o cuando los Caminantes Blancos amenazaban el universo de Game of Thrones.

Según sus desarrolladores, el juego es una carta de amor a sus fans, quienes han sido fundamentales para el éxito de la franquicia.

Además, con cada nueva temporada de las series, el equipo lanzará actualizaciones, incluyendo contenido relacionado con el spin-off El caballero de los siete reinos.

No te pierdas el tráiler de lanzamiento, en el que Kit Harington crea su propio reino utilizando las diversas mecánicas del juego y demuestra por qué sigue siendo una leyenda.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo videojuego de Game of Thrones?

Game of Thrones: Legends ya se encuentra disponible para Android y iOS.

Cuéntanos, ¿a qué campeones te gustaría tener entre tus filas?

