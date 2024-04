Cillian Murphy: ¿De ‘Oppenheimer’ a la nueva entrega de ‘Far Cry’?

By

Desde sus inicios, la franquicia de videojuegos Far Cry siempre ha contado con villanos emblemáticos; que van desde dictadores y líderes de sectas hasta piratas dementes que nos recuerdan algunas de las mejores películas de acción y de suspenso.

Lee: El juego secreto de Batman basado en las películas de Nolan

¿Qué tan cerca está Cillian Murphy de ser el villano de Far Cry 7?

Desde hace algunos días, cuando j0nathan, un reconocido insider del mundo de los videojuegos mostró en X una imagen donde estaba Cillian Murphy:

Los rumores comenzaron a esparcirse y muchos llegaron a la conclusión de que sería el nuevo villano de Far Cry.

Esto tendría sentido, pues la franquicia es conocida por fichar a algunos de los mejores actores de Hollywood para interpretar a sus villanos.

Un ejemplo de esto es Michael Mando de Far Cry 3 quien participó en Better Call Saul y Giancarlo Esposito de Far Cry 6; quien dio vida al icónico villano Gustavo Fring en Breaking Bad.

Debido a esto, la idea que Cillian Murphy fuera el nuevo villano de la saga no sonaba del todo descabellada. Anque por desgracia, el 21 abril, el mismo j0nathan aclaró que la imagen no significaba que Murphy estaría en el juego; recalcando que significaba otra cosa.

En este sentido, vale la pena recordar que desde septiembre de 2023 han surgido diferentes rumores sobre el rumbo que tomará Far Cry 7; cuyo nombre código Proyecto Blackbird.

Al respecto de la trama, algunos apuntan que veremos algo inédito en la saga, a través de una historia no lineal; basada en el secuestro de la familia del protagonista, la cual, debe completarse dentro de una cuenta regresiva de 72 horas; el tiempo total de duración del juego.

Debido a esto, algunos fans de la franquicia interpretaron que el número 72 de la imagen era el de las 72 horas del juego y creyeron que era una referencia a Far Cry.

¿Cuándo podría lanzarse Far Cry 7?

Tomando en cuenta que Ubisoft aún no ha confirmado que Far Cry 7 se encuentra en desarrollo, medios especializados en videojuegos como Eurogamer, han calificado esto de rumor.

Sin embargo, algunos usuarios de Internet señalan que el entusiasmo que surgió a raíz de esto; podría hacer que Ubisoft tenga un acercamiento real con Cillian Murphy e intentar que sea un villano o el personaje principal de Far Cry 7.

En el mejor de los casos, de confirmarse el desarollo de esta nueva entrega de la saga, lo más probable es que esté disponible para todos entre finales de 2026 y mediados de 2027.

Mientras tanto, recuerda que puedes llevar a todas partes tus próximos videojuegos favoritos con Claro gaming, un portal donde puedes encontrar los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te gustaría ver a Cillian Murphy como el nuevo villano de Far Cry?

Lee: ¿’Mafia IV’ podría llegar muy pronto a las consolas?

Ahora ve: