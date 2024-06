‘Call of Duty Mobile’: estas son las novedades de su sexta temporada

By

Al pensar en franquicias exitosas de videojuegos, es imposible que Call of Duty no salte a la mente. Y ahora Call of Duty Mobile quiere demostrar con su sexta temporada por qué es uno de los mejores FPS (juegos de disparo en primera persona) para smartphones.

El verano llega cargado de acción con Call of Duty

¿Te gustaría vivir combates cargados de adrenalina y mucho estilo? En esta nueva temporada, además de jugar en escenarios retrofuturistas con estética de los noventa, podrás probar nuevos diseños de armamento y equipo.

Todo con una estética synthwave caracterizada por tonos brillantes de neón que complementan las nuevas skins, que parecen haber salido de Cyberpunk 2077.

En cuanto al nuevo mapa y escenario donde se desarrolla el juego, se trata de Collateral Strike: un entorno desértico con edificaciones industriales y escondites diseñados para enfrentamientos a corta distancia, ideal si lo que buscas son combates rápidos y frenéticos.

Además, en esta nueva temporada podrás disfrutar del modo ‘Guerra terrestre: Primera línea avanzada’, donde los integrantes de un equipo deberán enfrentarse a diferentes tipos de clases para vencer en combates que requieren más estrategia.

Si prefieres el modo ‘Battle Royale’, ahora encontrarás una nueva clase llamada ‘Revive’, con la que podrás controlar un dron para sanar y ayudar a tus compañeros sin exponerte.

Con todos estos nuevos elementos, la temporada 6 de Call of Duty Mobile promete ser una de las más dinámicas y emocionantes hasta la fecha.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de COD: Mobile?

La temporada 6: Ataque Synthwave estará disponible para todos los dispositivos compatibles a partir del 26 de junio a las 6:00 p.m. (tiempo centro de México).

Cuéntanos, ¿ya te preparaste para la nueva temporada de Call of Duty Mobile?

