Mario regresa en 2D con ‘Super Mario Bros. Wonder’

El regreso de Mario en formato 2D apela a la nostalgia y abre la puerta a una experiencia completamente renovada. Super Mario Bros. Wonder toma lo que ya conocías y lo transforma con ideas frescas que cambian la forma de jugar.

Con mecánicas inesperadas y un enfoque mucho más dinámico, esta entrega demuestra que el estilo clásico todavía tiene mucho que ofrecer.

Si creciste con este tipo de juegos o simplemente buscas algo diferente, aquí hay razones suficientes para darle una oportunidad.

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Super Mario Bros. Wonder se reinventa en cada nivel

Aquí queda claro que Super Mario Bros. Wonder no sigue una fórmula tradicional. Aunque mantiene el desplazamiento lateral, introduce elementos que cambian constantemente el ritmo del juego.

Las Flores Maravilla son clave en esta experiencia. Activarlas puede transformar el entorno, alterar la gravedad o modificar por completo el comportamiento del escenario.

Esto hace que cada nivel tenga algo distinto. Se trata de ir avanzando y reaccionando inmediatamente a lo que ocurre en pantalla.

Además, el diseño apuesta por la creatividad continua. Siempre hay algo nuevo que descubrir, lo que mantiene la sensación de sorpresa en todo momento.

Más contenido y una experiencia pensada para compartir

Uno de los grandes atractivos está en el contenido adicional que amplía la experiencia. El Parque Belabel, por ejemplo, introduce dinámicas enfocadas en el juego con otras personas.

Aquí puedes participar en retos, minijuegos y actividades que son cooperativas y competitivas. Es una forma distinta de disfrutar el universo de Mario.

También se suman nuevas habilidades y opciones que permiten explorar los niveles de diferentes maneras. Esto añade variedad y hace que cada partida se sienta distinta.

Por otro lado, el juego integra herramientas para que más personas puedan disfrutarlo, sin importar su nivel de experiencia.

El resultado es un título que te divierte tanto en solitario como en compañía, adaptándose a distintas formas de jugar.

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Cuéntanos, ¿qué es lo primero que vas a explorar en esta nueva versión de Mario en 2D?

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