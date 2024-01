¿Los videojuegos de tu infancia tendrán gráficos de última generación?

¿Te imaginas jugar videojuegos antiguos con efectos de luz y sombras realistas? Pues ahora será una realidad gracias a RTX Remix, la nueva herramienta de Nvidia que te permitirá mejorar el aspecto de tus videojuegos favoritos en unos cuantos clics.

¿Cómo funciona la herramienta RTX Remix diseñada para modders?

Por si no lo sabías, en el marco del evento tecnológico CES 2024, se presentó RTX Remix:

Un programa que utiliza la tecnología de trazado de rayos de las tarjetas gráficas RTX para mejorar el aspecto visual de los juegos antiguos (manteniendo su jugabilidad y sus mecánicas originales).

En palabras entendibles, con RTX Remix, puedes añadir reflejos, sombras, mejorar la iluminación y añadir otros efectos para que tus juegos luzcan como nunca.

Cabe destacar que esta herramienta fue desarrollada pensando en las habilidades y conocimiento de los modders; conocidos por modificar y arreglar los problemas de los videojuegos con la única intención de ayudar y mejorar la experiencia jugable para toda la comunidad.

En este sentido, ahora los modders ya no tendrán que programar o diseñar las mejoras gráficas por partes. Pues ahora, podrán remasterizar un videojuego de principio a fin (en menos tiempo) con ayuda de la inteligencia artificial.

Vale la pena recordar que no es la primera vez en que vemos una herramienta de este estilo. Pues en el pasado entregas como Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition han usado este tipo de tecnología para mejorar los gráficos, aunque el resultado final no fuera tan satisfactorio.

En este sentido, la diferencia de RTX Remix con respecto a otras herramientas similares radica tanto en su potencia como en su disponibilidad.

Es decir, ya no será necesario trabajar en un estudio de videojuegos importante para modificar y mejorar tus títulos favoritos con ayuda de toda la comunidad.

¿Cuándo estará disponible esta herramienta para todos?

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, la versión beta para todo público saldrá a finales de enero, a la que puedes inscribirte ingresando en la página oficial de RTX Remix.

Cuéntanos, ¿alguna vez has creado un mod para uno de tus videojuegos preferidos?

