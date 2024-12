Lo más destacado de The Game Awards 2024

La noche del 12 de diciembre, los reflectores se encendieron para celebrar los diez años de The Game Awards, y el show no solo no cumplió, sino que superó con creces las expectativas. Desde increíbles anuncios hasta la merecida coronación del que, sin duda, fue el mejor título de 2024.

Lee: Junji Ito colaborará con un espeluznante videojuego de terror

Los siete anuncios más destacados de The Game Awards 2024

1. El nuevo juego de Naughty Dog

Aunque no se sabe mucho más allá de lo que vimos en el tráiler, Intergalactic: The Heretic Prophet es un nuevo juego desarrollado por los creadores de The Last of Us.

La historia sigue a una cazarrecompensas espacial, y lo mejor de todo es que la banda sonora está a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross.

Fecha estimada de lanzamiento: 2027

2. Okami tendrá una secuela

Aunque se esperaba que Capcom presentara avances sobre alguno de los títulos de Resident Evil, en su lugar, sorprendieron con el anuncio de la secuela de Okami. Un juego de acción y aventura que debutó en 2006 y que se ha ganado un lugar en el corazón de sus fans.

Fecha estimada de lanzamiento: 2028 – 2029

3. Mafia: The Old Country

Si te gustan las historias de mafiosos como El padrino y Los Soprano, entonces tienes razones para emocionarte. Mafia: The Old Country es la precuela de una de las franquicias más icónicas de los videojuegos.

A diferencia de los otros juegos, ambientados entre 1920 y 1970, aquí conoceremos los conflictos de La Cosa Nostra en Sicilia, en la década de 1900. ¡Lo mejor es que está por estrenarse!

Fecha de lanzamiento: 2025

4. Onimusha está de vuelta

Después de años de rumores, Capcom finalmente confirmó el regreso de Onimusha con un nuevo título llamado Way of the Sword. Fans de la saga pueden esperar una nueva entrega cargada de acción y épicas batallas.

Fecha de lanzamiento: 2026.

5. FromSoftware estrena un nuevo juego de Elden Ring

Elden Ring: Nightreign es la próxima entrega de la serie Elden Ring, pero con un enfoque completamente diferente al juego base y al DLC Erdtree.



Descrito como un juego de supervivencia de acción, Nightreign será un juego multijugador cooperativo en el que tres participantes deberán trabajar juntos para sobrevivir en un universo paralelo a las Tierras Intermedias (The Lands Between).

Fecha de lanzamiento: 2025.

6. The Witcher 4

Otro de los títulos más esperados era The Witcher 4, y finalmente vimos las primeras imágenes de la nueva protagonista, Ciri, quien tomará el lugar de Geralt.

Según sus desarrolladores, CD Projekt Red, Ciri ocupa el centro del escenario como protagonista, embarcándose en su propio viaje para convertirse en una asesina de monstruos profesional.

Fecha estimada de lanzamiento: 2027-2028.

7. Astro Bot es el juego del año de 2024

A menudo catalogado como el Mario Bros. de PlayStation, Astro Bot se convirtió en un fenómeno. A pesar de su bajo presupuesto, logró posicionarse como uno de los títulos más vendidos y divertidos del año.

Además, gracias a su integración con todas las funciones de los controles hápticos del PS5, la experiencia de juego se vuelve una de las más placenteras de la actual generación de consolas.

Si te gustan lo videojuegos, recuerda que puedes llevar a todas partes tus próximos títulos favoritos del 2025 con Claro gaming; un portal donde puedes encontrar los mejores juegos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál fue tu anuncio favorito de The Game Awards 2024?

Lee: El futuro de ‘Gladiador’: ¿habrá una tercera entrega?

Ahora ve: