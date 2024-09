‘Like a Dragon’ te lleva a las islas de Hawái en esta nueva aventura

By

El famoso estudio de videojuegos Ryu Ga Gotoku Studio sorprendió a sus fans con el anuncio de la nueva entrega de la saga Like a Dragon.

Esta aventura te llevará a un mundo lleno de acción y piratas. ¡Prepárate!

Goro Majima es el protagonista de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

La saga Like a Dragon, anteriormente conocida como Yakuza, es una serie de videojuegos que sigue a diferentes personajes mientras navegan por el mundo de la mafia japonesa.

En esta ocasión, el carismático y excéntrico Goro Majima toma el papel principal.

Conocido por su estilo de combate único y su personalidad impredecible, Majima se embarca en una aventura pirata en las paradisíacas islas de Hawái tras vivir un naufragio.

La historia se sitúa cronológicamente después de los eventos de Like a Dragon: Infinite Wealth. Es una aventura con toques de hack and slash y elementos de rol.

Podrás explorar diferentes territorios, desde las playas de Hawái hasta islas desiertas y cementerios de barcos.

Además, se incorporan mecánicas de gestión similares a las vistas en Assassin’s Creed IV: Black Flag, lo que añade una capa extra de estrategia y diversión.

¡Mira el tráiler!

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tiene su lanzamiento programado para el 28 de febrero de 2025 y estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC4.

El productor Ryosuke Horii ha mencionado que este juego será una experiencia única, destacando el ritmo rápido de las batallas y las características especiales de Majima.

Podrás elegir entre dos estilos de combate: Mad Dog y Sea Dog, dependiendo de si prefieres pelear como un yakuza o como un pirata.

La saga Like a Dragon ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento, y esta nueva entrega promete seguir la misma senda. ¡Prepárate para zarpar en una aventura épica con Goro Majima y su intrépida tripulación pirata!

Cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva entrega de Like a Dragon?

