¿Los juegos de Xbox podrían llegar a PlayStation?

En un movimiento que podría cambiar las reglas del juego en el universo del gaming, Xbox estaría considerando compartir sus codiciados exclusivos con la consola rival, PlayStation.

La información, proveniente de fuentes vinculadas a The Verge, sugiere que títulos como Indiana Jones and the Great Circle y Hi-Fi Rush podrían llegar a la plataforma de Sony, marcando el inicio de una nueva era.

Exclusivas de Xbox rumbo a PlayStation

Hasta ahora, la exclusividad de juegos ha sido un factor determinante para muchos gamers al elegir su consola, pero parece que Microsoft está dispuesto a desafiar esta norma.

En el último tiempo, Xbox había fortalecido su catálogo al añadir a gigantes de la industria como Activision Blizzard y Bethesda. Pero los rumores de la migración hacia PlayStation son cada vez mayores.

Y según se dice, Indiana Jones and the Great Circle, desarrollado por MachineGames, podría ser el pionero de esta estrategia.

Aunque inicialmente estaba destinado a ser multiplataforma, el contrato con Disney se modificó para otorgarle exclusividad a Xbox cuando Microsoft adquirió Bethesda.

Pero llegó el movimiento que nadie se estaba esperando: el juego podría llegar a PlayStation meses después de su lanzamiento en Xbox y PC.

Y eso no es todo, pues según la misma información, tanto Starfield como Hi-Fi Rush también podrían llegar a PlayStation 5 y en el caso del segundo, también a Nintendo Switch.

De acuerdo a las fuentes, se espera que el anuncio se haga público durante la segunda semana de febrero, dejando a los gamers ansiosos por descubrir qué otros títulos podrían seguir este camino, incluyendo posiblemente el exitoso Sea of Thieves.

Xbox aviva las expectativas

Al respecto de esto, Phil Spencer, director de Xbox, se pronunció sobre los rumores del posible futuro del gaming y la exclusividad de los multiplataformas.

“Estuvimos escuchando y los oímos. Hemos estado planeando un evento de actualización de negocio para la semana que viene, donde esperamos compartir más detalles con ustedes sobre nuestra visión para el futuro de Xbox”, señaló en su cuenta de X.

En resumen, no importa si esto representa una nueva era de colaboración entre gigantes del gaming o si solo es un giro en la batalla por el dominio de las consolas. Pase lo que pase, el universo gamer está a punto de vivir uno de los capítulos más emocionantes de su historia.

Cuéntanos, ¿qué juego de Xbox te gustaría que llegue a PlayStation o Nintendo Switch?

