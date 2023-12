¿’Gears of War 6′ podría ser lanzando en 2024?

Desde su lanzamiento en el 2006, Gears of War se ha convertido en una de las franquicias más importantes para Microsoft y por lo tanto para Xbox.

Esto, no solo por las ganancias que generan los diferentes videojuegos de la saga, sino también por el impacto que ha tenido en la cultura popular; influenciando a otros videojuegos e incluso a películas y series de ciencia ficción.

Por si no lo sabías, en 2024 se cumplirán 5 años desde que se lanzó la última entrega de Gears of War, en la cual, vimos por primera vez la introducción de un mundo semi-abierto y una mecánica que nos permitía elegir a los personajes que queríamos que vivieran.

Sin embargo, más allá de rumores de usuarios en Internet, no habíamos tenido novedades de la saga, hasta ahora.

Al respecto de esto, recientemente Benjamin Huyghe, un diseñador de The Coalition (la empresa desarrolladora de Gears of War) compartió algo que generó gran revuelo entre los fans.

Se trata de la respuesta a una publicación de la cuenta oficial de Gears of War en X (antes Twitter), donde dice “Nos vemos en 2024 #Gearsfam”.

See you in 2024 👊 #Gearsfam https://t.co/6ZEN7xCLDS

— Benjamin Huyghe 🇨🇦 (@StrangulateFTW) December 24, 2023