FURIA arrasa en Río y se corona en el Reload de ‘Rainbow Six Siege X’

By

A veces el verdadero triunfo no es levantar un trofeo, sino volver a casa con el alma en paz. Volver a donde empezó todo, con la gente que creyó desde el primer día.

Así fue el regreso de FURIA a Río: una mezcla de nostalgia, revancha y gloria… con una verdad imposible de ignorar: las Panteras estaban listas para escribir su propia historia.

Lee: ‘PUBG Mobile’ lanza una colaboración con ‘Attack on Titan’: ¡no te la pierdas!

Hay equipos que ganan y hay equipos que pasan a la historia

FURIA llegó al Reload de Rainbow Six Siege X con la memoria fresca del Six Invitational 2024, pero con otro escudo en el pecho. Ya no eran W7M. Eran las Panteras, y estaban en casa.

La Arena Carioca 1 fue testigo de algo más que una final: fue una fiesta en la que Río de Janeiro vibró con cada jugada, cada disparo y cada mapa conquistado.

Porque FURIA no solo jugaba, también sanaba las heridas del pasado, la presión, el cambio de nombre y las expectativas.

Y lo hizo de la mejor manera: dominando Guarida, Banco y Café Dostoyevski. Tres mapas, tres victorias (7-4, 7-3 y 7-3).

Pero detrás de esos números hubo algo más: precisión quirúrgica, calma en los momentos clave y una sinfonía de estrategias que solo los campeones pueden ejecutar. LOUD en cuartos, W7M en semifinales… nadie logró frenarlos.

Ni siquiera CAG Osaka, que llegó más lejos que nunca, pudo frenar el paso de FURIA, quien los venció con un contundente 3-0.

Pero, más allá del marcador, la historia de Osaka no terminó en derrota, sino en respeto. Se llevaron 80 mil dólares, una final para el recuerdo y una ovación que viajó de Brasil hasta Japón.

Así, el calendario competitivo de 2025 comenzó con fuegos artificiales. Y lo mejor aún está por llegar con la actualización más ambiciosa de Rainbow Six Siege X, que estará disponible para todos a partir del 10 de junio.

FURIA ganó, sí. Pero lo más importante fue que también le recordó al mundo lo que significa jugar con el corazón.

Si quieres mejorar tus habilidades para algún día poder participar en torneos como Reload o Gamergy México, suscríbete a Claro gaming, con más de 1000 títulos para smartphone o tableta, sin publicidad ni compras de contenido y nuevos juegos cada mes.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu equipo favorito para los nuevos torneos de Rainbow Six Siege?

Lee: Sydney Sweeney protagonizará la versión ‘live-action’ de este videojuego

Ahora ve: