‘Frostpunk 2’ retrasa su estreno, te decimos por qué

A tan solo un mes de su esperado lanzamiento, Frostpunk 2 ha dado un giro inesperado. El juego de estrategia y gestión postapocalíptica, desarrollado por 11 bit studios, iba a estrenarse el 25 de julio en PC, pero la compañía anunció que se pospone hasta septiembre.

¿La razón? Quieren hacerlo “más grande y mejor”.

La retroalimentación de las personas que siguen el videojuego fue clave, pues aportaron ideas valiosas para mejorar la experiencia de Frostpunk 2. Así que, en lugar de apresurarse, 11 bit studios decidió tomarse más tiempo para pulir el juego.

¿Qué podemos esperar de esta decisión?

Just over two months ago, you had the chance to play the Beta, and we greatly appreciate the feedback you shared with us. Your observations, along with the existing backlog of features that we were already working on, made us realize that we can prioritize things better to… pic.twitter.com/iTMG3853DG

— Frostpunk 2 (@frostpunkgame) June 27, 2024