‘Five Nights at Freddy’s’: la mitología del videojuego

Si estás pensando en ver la nueva película ‘Five Nights at Freddy’s’, da un breve repaso a toda la mitología de la saga.

Por si no lo sabías, el videojuego Five Nights at Freddy’s fue lanzado en agosto de 2014. Desde entonces, se ha convertido en uno de los videojuegos de terror más exitosos. Ahora, tras años de espera, finalmente llega a la pantalla grande.

Lo que tienes que saber antes de ver la película Five Nights at Freddy’s

La trama comienza cuando un joven llamado Mike Schmidt consigue un trabajo como guardia de seguridad en el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Lugar donde los personajes animatrónicos deben deambular durante la noche para evitar que sus motores se bloqueen.

Durante el primer día de trabajo de Mike, el anterior guardia de seguridad le llama para advertirle sobre el peligro que representan estos personajes si se encuentran con él durante la noche.

Luego de esto, la misión de Mike será sobrevivir durante cinco noches, mientras descubre el oscuro y misterioso pasado del restaurante.

Entre los extraños sucesos del pasado destacan la vez en que un animatrónico ataca a un cliente, la supuesta desaparición de cinco niños en las instalaciones, quejas sobre malos olores y manchas de sangre en los animatrónicos.

En este sentido, algunas personas piensan que los animatrónicos fueron poseídos por los espíritus de cinco niños, quienes son responsables de lo que sucede en el lugar.

Aunque a medida que avanzan los videojuegos, la mitología de Five Nights at Freddy’s intenta dar una explicación más profunda sobre el comportamiento de los animatrónicos.

Una de las teorías dentro del juego es que los animatrónicos (diseñados por Fazbear Entertainment, Afton Robotics y Fazbea Funtime Service) tienen como función principal proporcionar entretenimiento en lugares públicos y servir como atracción.

Sin embargo, los autómatas podían realizar acciones complejas según su programación, lo cual le hace pensar a algunos que más que una posesión se trata de una inteligencia artificial programada para aterrorizar personas.

¿Qué hace especial a Five Nights at Freddy’s?

En términos narrativos, la trama se desarrolla de una manera no lineal. Es decir, el primer videojuego es el cuarto en orden cronológico. Mientras que Five Nights at Freddy’s II (disponible en Claro gaming), es considerado como el primero en la línea temporal.

Por otro lado, las mecánicas del juego se basan en:

rastrear a los animatrónicos con las cámaras de seguridad;

encender las luces para que los robots no se acerquen, y

conocer más sobre la historia a través de llamadas telefónicas y recortes de periódico.

Si bien a simple vista la trama puede parecer compleja y desordenada, Five Nights at Freddy’s ha logrado perdurar en el tiempo gracias a que su historia es una especie de leyenda urbana.

Es decir, aunque los videojuegos intentan dar respuesta a las preguntas que pueden surgir mientras se juegan, los acontecimientos son suficientemente ambiguos.

Por ello, la mayoría de jugadores elaboran teorías y tienen distintos puntos de vista sobre lo que realmente sucedió con los niños y cuál es la identidad de los animatrónicos.

Por lo tanto, la película Five Nights at Freddy’s tiene todo para convertirse en una de las sagas de terror más icónicas del cine.

Cuéntanos, ¿ya viste la nueva película Five Nights at Freddy’s?

