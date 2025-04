EWC 2025: el torneo ‘gamer’ definitivo está por comenzar

¿Alguna vez te dijeron que los videojuegos solo eran un pasatiempo para niños? Que “de eso no se vive”, o “mejor ponte a hacer algo de provecho”.

Bueno… alguien debería contarles que en julio arranca un torneo con 75 millones de dólares en premios repartidos, que se extiende por siete semanas y que reúne a más de 2,000 jugadores profesionales de todo el mundo.

¿Te interesa? Sigue leyendo…

¿Qué es y cómo funciona el EWC?

Por si no lo tenías en el radar, la Esports World Cup 2025 (EWC) es uno de los torneos más ambiciosos en la historia del gaming competitivo.

Del 7 de julio al 24 de agosto, Riad, Arabia Saudita, será el campo de batalla donde los mejores clubes del mundo pelearán por el título de rey absoluto de los videojuegos y un premio de 7 millones de dólares.

¿Y cómo se gana? Fácil, derrotando a sus rivales en juegos como League of Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty: Warzone, EA Sports FC 25, Street Fighter 6, y hasta el nuevo Fatal Fury: City of the Wolves.

El sistema de puntos funciona parecido al Ranking ATP del tenis: cada club puede competir en tantos juegos como quiera, pero solo contará su mejor resultado en cada título.

Eso sí, no basta con sumar puntos. Para llegar a las finales (y tener la posibilidad real de salir campeones del torneo), los equipos deben quedar entre los 8 mejores en al menos dos juegos distintos.

Y si te suena Team Falcons, no es casualidad, ellos fueron los campeones en 2024 y vuelven este año para defender la corona.

Además, como si el dinero y la fama no fueran suficientes. En esta edición habrá un tótem gigante donde quedarán grabados en letras doradas los nombres de cada campeón. Un monumento gamer que funcionará como su propio Salón de la Fama.

