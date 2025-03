Estos dos juegos de ‘Star Wars’ están disponibles para descarga gratuita en móviles

Si eres fan de Star Wars y de los videojuegos, ¡esta noticia te va a encantar! Epic Games Store anunció que los legendarios títulos Knights of the Old Republic y Knights of the Old Republic II: The Sith Lords están disponibles de forma gratuita para dispositivos móviles.

Ahora puedes llevarlos en tu celular a donde quieras y revivir las épicas batallas de la franquicia.

Una galaxia muy, muy lejana en tu bolsillo

Estos títulos están ambientados miles de años antes del surgimiento del Imperio Galáctico y te permiten explorar una galaxia llena de héroes, villanos y desafíos épicos.

En Knights of the Old Republic, debes liderar un grupo de personajes en una lucha épica para salvar la galaxia.

Con un sistema de combate táctico y la posibilidad de inclinarte hacia el lado luminoso o el lado oscuro, cada decisión que tomes cambiará el futuro para ti y tus compañeros.

Por otra parte, Knights of the Old Republic II continúa la historia, permitiéndote diseñar tu personaje y jugar a tu manera, ya sea peleando con sables de luz o usando poderes de la Fuerza.

Cómo descargar y disfrutar de estos clásicos

Esta oferta estará disponible hasta el 20 de marzo, solo necesitas acceder a la Epic Games Store y seguir los pasos para la descarga.

Aprovecha la oportunidad de revivir la icónica saga de Star Wars y de disfrutar estos clásicos en tu dispositivo móvil.

Ya sea que elijas abrazar el lado luminoso o sucumbir a las tentaciones del lado oscuro, cada decisión que tomes te llevará a una aventura inolvidable. ¡Que la fuerza te acompañe!

Cuéntanos, ¿a qué lado de la Fuerza perteneces?

