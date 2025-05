Nintendo acaba de lanzar un anuncio que es mucho más que eso: es una cápsula del tiempo protagonizada por el actor Paul Rudd (sí, el querido Hombre Hormiga de Marvel), donde repite el papel que tuvo para un comercial de Super Nintendo… de 1991. ¡Hace 34 años!

¿Quieres saber que más hay detrás? Aquí te contamos.

Un guiño al pasado con un salto al futuro

En 1991, un joven Paul Rudd protagonizó un comercial para el lanzamiento de la Super Nintendo Entertainment System (SNES) en Estados Unidos.

Vestido con un largo abrigo negro y una actitud entusiasta, Rudd invitaba a las y los jugadores a “jugar con poder” en un anuncio que se convirtió en un clásico de la época.​

En aquel entonces, el joven Paul Rudd apareció jugando títulos que se convirtieron en clásicos como The Legend of Zelda: A Link to the Past y F-Zero.

Ahora, en 2025, Nintendo ha decidido rendir homenaje a ese momento icónico al traer de vuelta a Rudd para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 y su innovador GameChat, una función que permite que un grupo de hasta doce personas chatee mientras juegan.

Además, nos da un vistazo exclusivo a Mario Kart World, uno de los títulos más esperados de la consola, que promete revolucionar la experiencia de carreras con un mundo abierto y hasta veinticuatro jugadores simultáneos.

