¿Qué significa que ‘Indiana Jones’ llegue oficialmente a PS5?

Si bien desde hace meses sabíamos que algunos juegos de Xbox llegarían a PlayStation 5, noticias recientes sorprendieron al mundo gamer.

En el Opening Night Live de la Gamescom 2024, Phil Spencer, el jefe de Xbox, anunció oficialmente la llegada de Indiana Jones and the Great Circle a la consola de Sony.

Y ahora que sabemos que llegó el fin de las exclusividades, ¿qué otras cosas podemos suponer con este anuncio?

El futuro de la exclusividad de los videojuegos

Cuando se anunció que Indiana Jones and the Great Circle estaba en desarrollo, todo apuntaba que estaba destinado a ser una joya exclusiva de Xbox.

Luego, en febrero, Phil Spencer mencionó en un pódcast que algunos juegos llegarían a otras consolas y comenzaron los rumores sobre si juegos como Indiana Jones and the Great Circle estarían entre ellos.

No obstante, Spencer aseguró que serían juegos con más de un año en el mercado, lo que generó reacciones diversas entre la comunidad Xbox.

Desde entonces, la estrategia de Microsoft parece haber cambiado. Parafraseando a Phil Spencer, ahora llevarán los juegos a donde están los jugadores. Recalcando que con esta decisión buscan fortalecer todas sus franquicias.

Por lo tanto, al liberar Indiana Jones en la PS5 (la consola más vendida de esta generación), además de tener mayor alcance, aseguran un flujo de ingresos. Porque, al final del día, como dijo Spencer, dirigen un negocio.

Por otro lado, este movimiento deja una pregunta: ¿cuáles podrían ser los siguientes juegos en llegar a otras plataformas?

Tal como te contamos hace algunos días, otro de los títulos con mayores posibilidades de llegar a PlayStation es el nuevo Gears of War.

Además, con este cambio de estrategia, no sería descabellado pensar que títulos como Starfield, Fable, The Elder Scrolls VI, State of Decay 3, Perfect Dark e incluso Halo ya están siendo adaptados para PlayStation y las funciones del DualSense.

De cualquier forma, ahora que Xbox ha dado el primer paso, es probable que PlayStation comience a replantearse su modelo de negocio y, quizá en cuestión de meses o años, veamos la llegada de títulos como God of War y The Last of Us a Xbox.

¿Cuándo estará disponible Indiana Jones and the Great Circle en PlayStation?

Si todo sale como lo planeado, el nuevo videojuego de Indiana Jones llegará a PlayStation en la primavera de 2025.

Cuéntanos, ¿qué juegos de PlayStation te gustaría que llegaran a Xbox?

