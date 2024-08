¿Qué pasó con el videojuego de Deadpool lanzado hace más de 10 años?

By

Tras el reciente estreno de la película Deadpool & Wolverine, cientos de fans revivieron el entusiasmo por el videojuego Deadpool de 2013, que ahora es prácticamente imposible de conseguir.

Esta situación no es nueva. En 2014, apenas un año después de su lanzamiento, el juego fue retirado de las tiendas digitales. La versión actualizada, lanzada en 2015, también fue retirada en 2017.

Siete años después de esta última “tragedia”, surge una pregunta: ¿por qué, a pesar de los avances tecnológicos y el evidente interés en este personaje, aún no se ha lanzado una versión remasterizada del juego?

El legado del misterioso juego perdido de Deadpool

Aunque muchas personas recuerdan con cariño el videojuego de Deadpool, lo cierto es en su momento tuvo una recepción mixta. Críticas como la del sitio Metacritic, afirmaban que “no aportaba nada nuevo al género de acción en tercera persona”.

Sin embargo, contra todo pronóstico y tras el éxito de tres películas, el videojuego Deadpool se ha convertido en un título de culto y ha logrado destacarse por su fiel representación del irreverente personaje.

Aunque no se le considera un título que haya redefinido el mundo de los videojuegos, sí ha sido uno de los pocos que se ha esforzado por capturar la esencia de un personaje en un formato interactivo, logrando así un lugar especial en el corazón de sus fans.

A pesar de que a primera vista pueda parecer un simple intento de aprovechar una franquicia de cómics, lo cierto es que sentó las bases para que títulos como Marvel’s Guardians of the Galaxy (2021) y Suicide Squad: Kill the Justice League (2024) fueran posibles.

La razón por la que siempre recordaremos el videojuego de Deadpool

En un mundo donde los juegos pueden vivir para siempre gracias a las tiendas digitales, ¿por qué ya no podemos disfrutar Deadpool?

La respuesta es simple: Activision perdió los derechos de licencia, lo que obligó a retirar el juego de las tiendas digitales.

Como resultado, las pocas copias físicas restantes han aumentado de valor, y ahora la gente puede llegar a pagar más de 100 dólares (aproximadamente 1900 pesos mexicanos) para adquirir el juego.

Es irónico, ¿no? Deadpool se ha convertido en un recordatorio de cómo el tiempo y la nostalgia pueden transformar lo ordinario en algo extraordinario, en una industria donde los juegos con más presupuesto compiten por cambiar el rumbo de la historia.

De cualquier forma, aunque no está claro si volveremos a jugar Deadpool en nuestras consolas, siempre será un título que por su historia irreverente y el amor que pusieron en él sus desarrolladores, siempre será digno de recordar.

Cuéntanos, ¿alguna vez jugaste el juego de Deadpool?

