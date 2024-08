¿’Grand Theft Auto VI’ podría llegar el día uno a servicios de suscripción?

By

Aunque en el pasado era común hacer filas en las tiendas de videojuegos para comprar nuestros títulos favoritos, con la llegada de las tiendas virtuales y, más recientemente, con los servicios de suscripción, esa historia parece cada vez más lejana.

Un ejemplo de esto es Game Pass, que a lo largo de los últimos años nos ha dado la oportunidad de jugar títulos triple A desde el día de su lanzamiento, como Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade II y próximamente Call of Duty: Black Ops 6.

¿Pero por qué títulos como Grand Theft Auto no se lanzan en servicios de suscripción desde el primer día?

Lee: Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo de…¿los videojuegos?

Los planes de Take-Two Interactive con GTA VI

La ventaja de tener acceso a una biblioteca extensa de videojuegos en servicios como PlayStation Plus y Claro juegos es evidente. Pero ¿cambia algo con la llegada de Call of Duty: Black Ops 6 a Game Pass para Grand Theft Auto VI?

En una reciente entrevista para Games Industry, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, dijo que la decisión de Microsoft de incluir Call of Duty en Game Pass desde el día uno, seguramente impulsará sus números de suscripción.

Sin embargo, para Take-Two, esto no cambia la forma en la que toman decisiones. La empresa no tiene planes de seguir esta tendencia con grandes lanzamientos como Grand Theft Auto VI.

Según Zelnick, esta decisión se basa en la confianza que tienen en sus juegos.

Cree que sus fans estarán dispuestos a pagar el precio completo para jugar desde el primer día, en lugar de esperar a que esté disponible en un servicio de suscripción.

Así que, a diferencia de Call of Duty, que es una de las últimas adquisiciones de Xbox con el objetivo de atraer más suscriptores, Take-Two apuesta por el modelo tradicional. Su estrategia es poner el juego a la venta en el mayor número de plataformas posibles.

En resumen, a menos de que ocurra algo extraordinario, Grand Theft Auto y futuros títulos de la franquicia, no estarán disponibles en ningún servicio de suscripción el día de su lanzamiento.

¿Cuándo se estrena GTA VI y COD: Black Ops 6?

Aunque aún no hay una fecha en concreto para GTA VI, según lo dicho por Take-Two, el juego llegará a finales de 2025.

Por su parte, Call of Duty revelará los primeros avances del modo ‘Multijugador’ en el evento Call of Duty Next el 28 de agosto.

Asimismo, la primera versión beta estará disponible del 30 agosto al 4 de septiembre para quienes preordenen el juego en Xbox. Mientras que la beta abierta estará disponible para cualquiera del 6 al 9 de septiembre.

Así, el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 será el 25 de octubre de 2024.

Mientras tanto, recuerda que puedes descubrir tus próximos videojuegos favoritos en Claro gaming; un portal con los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te gustaría que algún Grand Theft Auto VI estuviese disponible en Game Pass?

Lee: El videojuego en el que siempre somos los villanos

Ahora ve: