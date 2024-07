El videojuego en el que siempre somos los villanos

Antes de que siquiera imagináramos la historia de venganza de Ellie en The Last of Us Part II, BioShock llegó en 2007 a demostrar que los videojuegos son capaces de contar historias complejas, donde cualquiera puede ser héroe y villano al mismo tiempo.

Desde 2019, cuando se anunció un nuevo capítulo en la historia, BioShock 4, sus fans han esperado la continuación. Pero hay pistas de que quizá ese momento está a punto de llegar.

Lee: ¿Por qué está bien que ‘Elden Ring: Shadow of the Erdtree’ sea tan difícil?

El mundo que nos mantiene entusiasmados

Aunque ya pasaron cinco años desde que 2K Games fundó Cloud Chamber Studios para desarrollar BioShock 4, la información ha sido escasa. Y esto a pesar de que parecía que veríamos su lanzamiento en 2022.

Ahora los rumores han vuelto a cobrar fuerza. Sin embargo, lo más probable es que el videojuego no vea la luz en 2024.

Lo que podemos asegurar es que 2K nos llevará a un lugar desconocido con el nuevo capítulo de BioShock. Seguramente la historia nuevamente nos confrontará con nosotros mismos.

Los capítulos Rapture y Columbia, además de ser visualmente impactantes, nos mostraron reflejos distorsionados de nuestras propias realidades y creencias.

Todo indica que en BioShock 4 viviremos una nueva aventura en la ciudad antártica ficticia llamada Borealis, donde —según Kelley Gilmore, directora de BioShock 4 y su equipo—, empujarán los límites de lo que es posible en los videojuegos.

En una entrevista para GamesRadar, Gilmore dijo que aún “existen mundos por descubrir” y narrativas que superen todo lo que conocemos hasta ahora.

¿Te imaginas la clase de monstruos que podríamos crear en nuestra búsqueda de una utopía?

En este sentido, BioShock siempre ha sido único, pues consigue equilibrar crítica social, filosofía y horror como pocos videojuegos lo han hecho.

Pero ahora, con ayuda de los exdesarrolladores de juegos como Call of Duty, Assassin’s Creed y Battlefield no solo mantendrá ese ADN, sino que también tiene la intención de

a través de nuevas mecánicas en primera persona y un posible mundo abierto.

El mundo al que queremos regresar

Ambientada en una ciudad submarina llamada Rapture, la primera entrega comienza en 1960, cuando Jack Ryan, el protagonista, sobrevive a un accidente aéreo y descubre una entrada a ese refugio utópico, lejos de las reglas y las restricciones de la superficie.

Sin embargo, el sueño de Ryan se convierte en pesadilla cuando descubre que sus habitantes han sido infectados con ADAM; una sustancia genética que concede poderes sobrehumanos.

A partir de ahí comienza una aventura en primera persona, en la que conforme vas obteniendo nuevos poderes y armas, vas desentrañando la verdad sobre el origen de dicha sustancia.

Pero lo que hace especial a BioShock no son sus gráficos ni su jugabilidad. Más bien es su capacidad para hacer que quienes lo juegan se miren en el espejo para darse cuenta de que en los juegos y en la vida, no son simples héroes…

Son personajes en una historia en la que las decisiones tienen consecuencias reales y, en el caso de BioShock, a menudo perturbadoras. Y es que los verdaderos enemigos son las propias ambiciones, miedos y errores.

Por lo tanto, podemos decir que BioShock nos obliga a ver que, a pesar de nuestras mejores intenciones, podemos llegar a convertirnos en los villanos para alguien.

¿Cuándo podría lanzarse BioShock 4?

Desgraciadamente no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento. Pero teniendo en cuenta que parece ser uno de los títulos prioritarios de 2K y que lleva más de cinco años en desarrollo, lo más probable es que llegue en algún punto de 2026.

Si quieres disfrutar aventuras con finales impactantes, entra a Claro gaming, un portal con los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cómo crees que será el mundo de BioShock 4?

Lee: ‘Dead Rising Deluxe Remaster’ regresa de la muerte con gráficos en 4K

Ahora ve: