¿El nuevo ‘Gears of War’ podría llegar a PlayStation?

Desde que se anunció el lanzamiento de Gears of War: E-Day, la atmósfera ha estado cargada de emociones, que solo quienes vivieron las consecuencias de la guerra junto a Dom y Marcus pueden entender.

Cientos de fans de Xbox han celebrado el regreso de esta icónica saga, que promete transportarnos a su época dorada en una nueva aventura donde dos jóvenes tendrán que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros.

Sin embargo, hay una pregunta que lleva meses en el aire: ¿podría este nuevo capítulo llegar a PlayStation?

Gears of War se prepara para dejar de ser exclusivo de Xbox

Aunque puede parecer un movimiento inesperado, los días en que Gears of War era sinónimo del logo verde que se ilumina al encender una consola podrían estar a punto de terminar.

En un episodio especial del pódcast de Xbox en febrero, Phil Spencer reveló que algunos títulos exclusivos de Xbox llegarían a otras consolas para “garantizar el éxito a largo plazo tanto para Xbox como para la industria en su conjunto”.

Es probable que esta declaración indique que, en los próximos años, Microsoft estará dispuesta a permitir que algunos de sus títulos más importantes lleguen a otras plataformas, siempre y cuando existan las ganancias adecuadas.

No obstante, hasta hace algunos días no sabíamos si las franquicias emblemáticas de Microsoft podrían ser algunas de las primeras en llegar.

Pero esto cambió cuando se supo que el equipo desarrollador de Gears (The Coalition) estaba buscando un ingeniero sénior de clientes en línea; un trabajo que normalmente no hubiera sobresalido si en su descripción no hubiese dicho “experiencia en PSN“(PlayStation Network).

Si bien esto puede parecer un detalle insignificante, hay quienes aseguran que marca el final de la guerra de consolas, con lo que se abre la posibilidad para que más personas disfruten del regreso a las raíces de Gears.

Así, el campo de batalla podría extenderse, y quienes juegan en PlayStation, que alguna vez fueron vistos como “enemigos”, ahora podrían ser vistos como aliados.

Por lo tanto, la pregunta ya no es si Gears of War podría llegar a PlayStation, sino cuándo.

¿Cuándo es el lanzamiento de E-Day?

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, algunos portales mencionan que podría llegar entre finales de 2025 y 2026.

No obstante, va la pena recordar que aunque podría estar siendo desarrollado para PlayStation, la fecha de lanzamiento en esta plataforma podría ser entre uno y dos años después de su llegada a Xbox.

Cuéntanos, ¿qué otros juegos además de Gears of War te gustaría disfrutar en PlayStation?

