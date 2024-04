El juego secreto de Batman basado en las películas de Nolan

Aunque en diferentes épocas hemos podido disfrutar de diferentes videojuegos de Batman. Fue hasta apenas nos enteramos que el desarrollo de Monolith Productions basado en las películas de Nolan, pudo revolucionar los videojuegos de superhéroes.

Por si no lo sabías, hace casi 14 años, mientras la exitosa trilogía de los juegos desarrollados por Rocksteady daban de qué hablar, el estudio Monolith Productions se encontraba desarrollando su propio videojuego sobre Batman llamado Proyecto Apolo.

Esto sucedió en el año 2010, cuando F.E.A.R. y Batman: Arkham Asylum eran dos de las IP (propiedades intelectuales) más rentables para Warner Bros.; quien les dio la oportunidad de crear un juego de Batman que tomara como inspiración las icónicas películas dirigidas por Christopher Nolan.

Tanto a nivel narrativo como de mecánicas, el juego prometía cambiar las reglas de los mundos abiertos con uno de los primeros prototipos del Sistema Némesis; la tecnología que hace funcionar los videojuegos de la Tierra Media basados en el universo de El señor de los anillos.

Lo que hace especial a este sistema es que se trata de una inteligencia artificial reactiva que hace que las acciones tengan consecuencias; con enemigos y situaciones que se adaptan según las decisiones tomadas por cada jugador.

Y como en los juegos de Arkham, tanto el sistema de mejoras como los minijuegos de detective, harían que profundizáramos en la experiencia de ser Batman.

Aunque este videojuego de Batman nunca vio la luz, las imágenes y videos publicados recientemente en redes sociales muestran lo que hubiera podido ser.

