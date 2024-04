¿Cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos?

Los videojuegos nos han acompañado durante muchos años con una amplia gama de nombres; pero siempre se ha tenido el debate de cuál de todos los videojuegos es el mejor.

El mejor videojuego, según la encuesta de Game Informer

La revista especializada en videojuegos, Game Informer, desarrolló una encuesta para que entre todos sus lectores decidieran cuál es el mejor de todos los tiempos. Entre ellos se encontraban diferentes competidores, como GTA, The Last of Us y Final Fantasy VII.

En una competencia feroz, los nombres que llegaron a la final fueron Pokémon, Half Life 2, Valve y Metroid Prime. No obstante, el ganador indiscutido de la competencia fue The Legend of Zelda: Ocarina Of Time.

La comunidad de Internet decidió que este clásico de los videojuegos merecía ser nombrado como el número uno, superando a Half-Life 2, que quedó en segundo lugar.

Our readers and community have spoken, and the winner of our bracket tournament to determine the greatest game of all time is The Legend of Zelda: Ocarina of Time!

Con una participación de más de 200 000 personas, las votaciones fueron muy diferente de lo que se esperaba. Desde Game Informer indican que varios de los videojuegos que llegaron a la final no eran los que tenían en mente:

“Una de las mayores sorpresas en el torneo, Metroid Prime sobre The Last of Us Part II, también fue una de las más ajustadas, ya que Samus derrotó a Ellie con un margen de solo 23 votos”, indican desde la revista.

De esta manera, los resultados contrastan bastante de la encuesta realizada en el 2018, en la que salió ganador The Witcher 3: Wild Hunt, que en esta oportunidad no fue parte de los finalistas.

The Leyend of Zelda: Ocarina of Time

The Leyend of Zelda: Ocarina of Time, ahora proclamado como el mejor videojuego de todos, fue presentado al público en 1998 para la consola Nintendo 64; es la quinta entrega de la franquicia y el primero en usar gráficos 3D.

Este videojuego narra la historia de Link, un joven que debe emprender a un viaje a Hyrule para detener a Ganondorf y evitar que encuentre una reliquia sagrada que es capaz de conceder deseos.

Link debe viajar en el tiempo, y para lograrlo tiene que aprender a tocar la ocarina del tiempo y así detener al villano.

Este videojuego fue tan popular a fines de los años noventa que incluso incrementaron las ventas de ocarina en la vida real.

Muchas veces se cree que los juegos más modernos son mejores que los antiguos por los gráficos más avanzados o por incorporar tecnologías como la inteligencia artificial.

Sin embargo, muchas personas prefieren historias que les diviertan y les recuerden su infancia, para introducirse en un mundo de fantasías por un momento.

Por esta razón, The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue elegido como el videojuego favorito de muchos en el 2024.

Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la votación?

