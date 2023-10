‘Call of Duty: Mobile’: los zombis regresan en la nueva temporada

Como seguro sabes, desde la primera vez que Treyarch introdujo el ‘modo zombis’ en Call of Duty: World at War, fue uno de los modos más populares en aquel entonces. A pesar de esto, no fue hasta su llegada a Call of Duty: Black Ops cuando cobraron verdadera relevancia y se afianzaron como una marca de identidad de la franquicia.

Las novedades de la Temporada 9 de Call of Duty: Mobile

Tras varias temporadas de espera, en la Temporada 9: Patrulla de medianoche de Call of Duty: Mobile podremos disfrutar por primera vez de los modos: ‘zombies clásico’ y ‘asedio de los no muertos’.

Además de la introducción de estos populares modos, la nueva temporada tendrá distintas actualizaciones repletas de contenido con temática de Halloween y la oportunidad de obtener los 50 niveles de recompensa en el nuevo Pase de batalla en los que puedes obtener los nuevos aspectos de operadores:

Witch Doctor – Lethal Cure ,

, Demir – Lurking Dread ,

, Portnova – Funny Bone,

y Misty – In the Spirit.

Así como el arma CX-9 SMG, el accesorio exclusivo Thunder Rounds, proyectos de armas, tarjetas de visita, amuletos y puntos Call of Duty y el mapa Hacienda embrujada.

Modo patrulla

Por si no lo sabías, el ‘modo patrulla’ fue presentado por primera vez en Call of Duty: Vanguard, el cual es una variante de ‘punto caliente’. Aunque en este modo el punto de captura no se queda estático y se mueve de manera continua, por lo que debes avanzar con él para lograr altos puntajes.

Modos zombis

Otra de las novedades más esperadas es el ‘modo zombis clásico’ en el que debes combatir oleadas de no muertos dentro del mapa Shi No Numa. Ahí puedes encontrar diferentes armas y poderes que te ayudarán a combatir a los zombis, entre los cuales se encuentra una nueva torre de misiles.

Por su parte, el ‘modo asedio de los no muertos’ promete ser uno de los modos revolucionarios de la industria. Donde, según los rumores, uno o diferentes equipos deberán proteger una o diferentes torres de una legión de zombis durante cinco noches en el mapa Isolated.

En caso de salir victorioso, podrás acceder a una de las 25 recompensas especiales, entre las que se encuentran una skin exclusiva, armas y accesorios.

Por último, como en cada temporada, la T9: Patrulla de medianoche de Call of Duty: Mobile incluirá actualizaciones y mejoras de rendimiento para el juego. Además de nuevos desafíos, sorteos, un evento temático y diferentes productos en disponibles en la tienda.

Tres consejos para salir victorioso en los ‘modos zombis’ de Call of Duty: Mobile

1. Apunta a la cabeza y ahorra balas

A diferencia de otros modos multijugador, los ‘modos zombis’ se caracterizan por la escasez de munición y por hacer que cada bala cuente.

Por eso, en la medida de lo posible, te sugerimos ahorrar balas y optar por el combate cuerpo a cuerpo en cada oportunidad que tengas, además de realizar disparos a los puntos débiles de los zombis, como la cabeza y las piernas.

2. Comunícate con tu equipo

Otra de las acciones que te pueden dar ventaja es mantener buena comunicación con tu equipo, por lo que te sugerimos activar tu micrófono y entablar un diálogo sano y sin insultos, para dar indicaciones como:

ir a un punto de reunión,

curar a uno de los miembros del equipo,

cubrir a alguien mientras abre una puerta o realiza alguna acción,

y situarse en posiciones ventajosas.

3. Practica y sigue los consejos

Por último, si quieres acceder a las recompensas de estos nuevos ‘modos zombis’, lo más recomendable es practicar y buscar en Internet las mejores formas de lograr tus objetivos. Desde elegir ciertas armas según la oleada en que te encuentres hasta ahorrar recursos y encontrar atajos y secretos.

¿Cuándo se estrena la Temporada 9 de Call of Duty: Mobile?

La Temporada 9: Patrulla de medianoche de Call of Duty: Mobile se estrena el 4 de octubre de 2023.

