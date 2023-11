Así serán los nuevos videojuegos de Warner Bros.

Warner Bros. es uno de los estudios más importantes del mundo del entretenimiento, que cuenta con algunas de las franquicias más famosas del planeta. En este sentido, ya se encuentra trabajando en llevar a diferentes personajes al mundo de los videojuegos.

Los nuevos planes de Warner Bros. enfocados en los videojuegos

Como parte de una conferencia para inversionistas, el director de Warner Bros., David Zaslav, reveló que ya se encuentran trabajando en transformar algunas de sus principales franquicias en nuevos videojuegos.

Si bien esto no parece ser algo novedoso, a diferencia de títulos como Batman: Arkham Knight, Injustice: Gods Among Us, Hogwarts Legacy y Mortal Kombat, algunos de los nuevos desarrollos serán principalmente juegos como servicio y Free to Play.

Según Zaslav, esta estrategia busca desarrollar nuevas historias y experiencias donde estén presentes algunos de sus más icónicos personajes de franquicias como Juego de tronos, Harry Potter, La liga de la justicia y Mortal Kombat.

Cabe recalcar que algunos de estos proyectos solo estarán disponibles para smartphone. Más allá de ser una réplica de los juegos que existen en consolas, serán un complemento donde se exploren nuevas mecánicas e historias, similar al nuevo Mortal Kombat: Onslaught que en lugar de ser un juego de peleas, es un RPG.

Según Zaslav, con esta estrategia los fans de las franquicias podrán seguir disfrutando de sus universos preferidos incluso cuando las series y películas hayan terminado. Esto gracias a que habrá nuevos lanzamientos cada tres o cuatro años.

¿Cuáles son las posibles ventajas del cambio de estrategia?

Por un lado, está la posibilidad de conocer nuevas historias basadas en personajes queridos por los fans, como Matrix, Mad Max o El señor de los anillos, las cuales podrían ser fácilmente adaptadas a los videojuegos.

Sumado a esto, con la integración del formato Free to Play, los fans tendrán acceso desde el primer día a experiencias como Multiversus sin tener que pagar. O bien, podrán comprar títulos como Wonder Woman, desarrollado por Monolith Productions, que tiene su estreno previsto para 2024.

Por lo tanto, con la nueva estrategia de Warner cada jugador podrá elegir el tipo de experiencia que prefiera.

Cuéntanos, ¿qué juegos te gustaría que Warner Bros. lanzara en el futuro?

