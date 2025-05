By

WhatsApp acaba de introducir una nueva función que hace que comunicarse sea aún mas sencillo: los chats de audio.

Aunque ya existía en grupos grandes (de entre 33 y 256 personas), ahora esta herramienta está disponible para todo tipo de chats grupales, y lo mejor es que es muy fácil de usar. Aquí te contamos más sobre ella y cómo aprovecharla.

¿Qué son los chats de audio y por qué son tan útiles?

Los chats de audio de WhatsApp son una alternativa más flexible a las llamadas grupales tradicionales.

En lugar de llamar a todas las personas al mismo tiempo, cualquiera puede iniciar un chat de audio, y quienes estén disponibles pueden unirse cuando lo deseen.

Esto significa que no hay presión para contestar de inmediato, y quienes no puedan o no quieran participar, pueden ignorarlo sin afectar la dinámica del grupo.

Esta función es ideal para compartir momentos en tiempo real, como comentar un partido de futbol, discutir el final de una serie o simplemente ponerse al día con amistades y familia.

¿Cómo usar los chats de audio en WhatsApp?

Si quieres probar esta nueva función, sigue estos sencillos pasos:

1. Abre el grupo de WhatsApp en el que quieras iniciar un chat de audio.

2. Desliza hacia arriba desde la parte inferior del chat grupal.

3. Mantén presionado unos segundos hasta que aparezca la opción de iniciar un chat de audio.

4. Pulsa ‘Conectar’ para iniciar la conversación.

5. Las demás personas del grupo recibirán una notificación y podrán unirse cuando quieran.

6. El chat de audio quedará fijo en la parte inferior del grupo, mostrando los controles para unirse o salir en cualquier momento.

Con esta nueva herramienta, WhatsApp sigue innovando para ofrecer formas de comunicación más cómodas, dinámicas y adaptadas a tu ritmo.

Ahora, hablar con tus contactos es más fácil que nunca: sin interrupciones y con total libertad para unirte a la conversación cuando tú lo decidas.

Cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva función de WhatsApp?

