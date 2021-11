Ya podrás reaccionar con emojis a los mensajes de texto en Android

Gracias a Facebook, Facebook Messenger, Instagram y, próximamente, WhatsApp (propiedad de Meta), reaccionar con emojis a los mensajes que nos mandan se ha vuelto sumamente popular. Sin embargo, también había ciertas restricciones al respecto, sobre todo con los mensajes de texto que se envían desde dispositivos Android. Pero como estar a la vanguardia en materia tecnológica es una constante, te contamos cómo puedes reaccionar con emojis a los mensajes de texto en Android.

Lee: ¿Cómo tomar una ‘selfie’ sin tocar la pantalla en dispositivos Android?

Reaccionar con emojis a los mensajes de texto en Android

Si no estabas al tanto, Google anunció desde el año pasado que su aplicación de Mensajes (compatible con los mensajes RCS) le dio la bienvenida a las reacciones. Es decir, ya puedes reaccionar a un mensaje, foto o video. Para hacerlo, únicamente debes pulsar por unos segundos el mensaje y luego “tocar” alguna de las siete reacciones disponibles: ‘Me gusta’, ‘Me encanta’, ‘Me divierte’, ‘Me asombra’, ‘Me entristece’, ‘Me enoja’ o ‘No me gusta’.

¿Cómo agregar reacciones a mensajes en Android?

Hay que tener en cuenta que para agregar reacciones a mensajes de texto, todos los participantes del chat deben tener un teléfono o una tableta Android.

Todos los participantes del chat deben activar los servicios de comunicación enriquecida (RCS). Con Mensajes para la Web, solo puedes reaccionar a mensajes si tu cuenta está conectada a un dispositivo Android que tenga los RCS activados. Consulta el tutorial que proporciona Google. Mantén presionado un mensaje y elige una reacción con emoji.

Si quieres cambiar una reacción (solo puedes cambiar tus propias reacciones):

Mantén presionado el mensaje al que hayas reaccionado. Selecciona otra reacción.

Si quieres quitar una reacción (solo puedes quitar tus propias reacciones):

Mantén presionado el mensaje al que hayas reaccionado. Presiona la reacción destacada.

Si quieres agregar una reacción desde tu computadora:

Coloca el cursor sobre un mensaje. Haz click en Reacciones.

Mensajes de Google mostrará las reacciones de iMessage (iOS) con emojis

Google Mensajes estará ofreciendo nuevas actualizaciones en su próxima versión. Se trata de mejorar la compatibilidad con las reacciones de iMessage, el cual es un servicio de mensajería instantánea desarrollado exclusivamente para Apple.

Sabemos que con las aplicaciones de Mensajes de Google y iMessage de Apple, los usuarios pueden enviarse mensajes a través de SMS/MMS. No obstante, las reacciones con emojis de iMessage no son compatibles o no se traducen en los mensajes de texto enviados en Mensajes de Google a través dispositivos Android. Es muy común que cualquier persona que utilice un dispositivo Android en un chat de iMessage no pueda ver las reacciones con emoji, y en su lugar aparezca un mensaje de texto. Por ejemplo: “Me gustó una imagen”, en lugar de las reacciones reales (pulgar arriba).

Lo anterior puede resultar sumamente confuso. Para remediarlo, Google quiere convertir las reacciones de iMessage en emojis. De acuerdo con el portal 9to5Google, los cuadros de texto generados por las reacciones de iMessage desaparecerán y serán reemplazados por emojis equivalentes en Android. Al parecer, ‘Mostrar reacciones de iPhone como emoji’ será la descripción para habilitar la función.

Lee: ¿Cómo recuperar un chat eliminado de WhatsApp en Android?

Para comenzar a disfrutar de Mensajes de Google o iMessage puedes adquirir algunos equipos como Samsung Galaxy A51 y Samsung Galaxy A20s en la Tienda en línea de Telcel en Amigo Kit y seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Recuerda que en HolaTelcel puedes encontrar ésta y muchas guías más para aprovechar al máximo las funciones de tus dispositivos con sistema operativo Android y iOS. ¿Ya probaste enviar mensajes de texto y reaccionar con emojis desde Android?

Ahora ve: