¡Ya no te llegarán notificaciones de tus chats archivados de WhatsApp!

Ya no tendrás que sufrir por que te aparezcan nuevamente esos chats archivados que no quieres recordar nunca más.

WhatsApp nos ha dado la solución para cuando no quieres ver un chat nunca más, pero por alguna razón no quieres bloquear al contacto. Gracias a la última actualización del servicio de mensajería, los chats archivados no volverán a posicionarse en la parte posterior en cuanto te llegue una notificación.

Según el comunicado emitido por WhatsApp, esta actualización es para evitar la sobrecarga de mensajes y para que “los usuarios no pierdan los momentos que más importan”.

Anteriormente, los chats archivados desaparecían y podías encontrarlos deslizando hacia abajo desde la parte superior de los chats o bien, buscando al contacto. Sin embargo, ahora todos los chats archivados se resguardarán en una carpeta fija llamada ‘Archivados’ y no saldrán de ahí a menos que tú así lo decidas.

¿Cómo activar esta nueva forma de archivar chats en WhatsApp?

Para tener los chats archivados y no recibir notificaciones, debes mantener pulsado un grupo o chat, en el menú que se desplegará, selecciona la opción ‘Archivar’.

En el caso de que quieras archivar tus chats y seguir recibiendo notificaciones, puedes cambiar la configuración. Si tu dispositivo es Android, selecciona los tres puntos de la parte superior derecha de la carpeta ‘Archivados’ y desactiva la función ‘Mantener los chats archivados’. En el caso de los dispositivos iOS, la ‘Configuración’ se encuentra en la parte inferior derecha. Una vez seleccionado, se desplegará un menú en el que deberás elegir la opción ‘Chats’ y finalmente desactivar la función.

Esta función en conjunto con la funcionalidad de ‘Archivar todos los chats’, también puede servir para darte un respiro… sin tener que bloquear a todos tus contactos.

WhatsApp es una plataforma que ofrece constantes actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario, en Hola Telcel te contaremos sobre cada una de ellas.

