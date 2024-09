¿Ya conoces este juego secreto y los nuevos ‘stickers’ de Instagram?

Instagram vuelve a sorprender con una actualización que llevará tu creatividad a otro nivel. También renovó el juego Emoji Pong, un juego oculto que ahora ofrece una experiencia más divertida.

Aquí te contamos todos los detalles.

Nuevos stickers para historias y reels en Instagram

La popular red social añadió 38 nuevos stickers a su colección, incluyendo algunos clásicos muy queridos, como corazones y los días de la semana.

También se incluyen frases cortas usadas actualmente entre la audiencia más joven, como “ttm” (talk to me, que significa “háblame”), “tysm” (thank you so much , que se traduce como “muchas gracias”), entre otras.

Estos stickers son ideales para mantenerte en conexión con tus amistades y enviar mensajes con diseños coloridos y animaciones divertidas.

¡Mira! ¿Qué te parecen?

BRB adding these new stickers to our Stories and Reels 🏃 pic.twitter.com/rdCZ3tcriO — Instagram (@instagram) September 20, 2024

Actualización del juego Emoji Pong: ¡diversión sin fin!

Instagram no solo se ha centrado en los stickers, sino que también ha actualizado el juego Emoji Pong.

Este juego, escondido en los chats de Instagram, es una forma divertida de pasar el tiempo mientras esperas una respuesta de tus amistades.

En Emoji Pong, tu objetivo es recoger los emojis que caen usando una barra en la parte inferior de la pantalla. Cada emoji que recojas suma puntos, y el desafío es conseguir la mayor puntuación posible.

La actualización de Emoji Pong incluye nuevos emojis y mejoras en la jugabilidad, haciendo que el juego sea aún más entretenido.

Para iniciar una partida, solo necesitas abrir un chat, enviar un emoji y hacer clic en él para iniciar el juego.

¡Es así de sencillo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instagram’s @Creators (@creators)

Con estas nuevas funciones, Instagram sigue demostrando su compromiso con la innovación y la mejora continua de tu experiencia en la app.

Así que, si aún no has probado estas nuevas funciones, ¡ahora es el momento perfecto para hacerlo y llevar tu experiencia en Instagram al siguiente nivel!

Cuéntanos, ¿ya conocías Emoji Pong, el juego oculto de Instagram?

