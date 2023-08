¿Wikipedia será reemplazada por la inteligencia artificial?

By

¿Qué pasaría si una máquina fuera capaz de escribir toda nuestra historia? Esta es la pregunta que se plantean algunos expertos en inteligencia artificial, luego de que en los últimos meses las diferentes plataformas con IA se posicionaran como uno de los principales buscadores de la historia humana.

¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudar a Wikipedia?

Por si no lo sabías, Wikipedia es una enciclopedia libre y colaborativa que se nutre del trabajo voluntario de millones de personas que la amplían, editan y revisan, quienes, según un artículo de The New York Times Magazine, trabajan entre diez y veinte horas a la semana.

Cabe destacar que Wikipedia era, hasta antes de la inteligencia artificial, probablemente la fuente de información más consultada y valorada por su accesibilidad, diversidad y calidad. Sin embargo, en los últimos años, se enfrenta a desafíos como los costos de mantenimiento, la actualización y la verificación de contenidos.

En este sentido, se dice que la inteligencia artificial puede ser una aliada para ayudar a mejorar la enciclopedia mediante el uso de diferentes herramientas: bots, que corrigen errores ortográficos y categorizan los artículos; sistemas expertos, capaces de sugerir fuentes fiables o detectar sesgos y contradicciones en los textos, y generadores de texto, que crean resúmenes, introducciones o referencias para los artículos.

Por otro lado, todos sabemos que la IA generativa puede crear contenidos originales y coherentes. Sin embargo, esta tecnología todavía tiene problemas de veracidad y actualidad, que podrían solucionarse con la ayuda de Wikipedia.

El futuro de Wikipedia

Recientemente, la Fundación Wikimedia anunció que trabaja en un complemento para ChatGPT que le permite acceder a información actualizada de Wikipedia y citarla como fuente.

Esto puede ofrecer a los usuarios una experiencia mejorada, que combina la fluidez y la creatividad de un chatbot de IA con la veracidad y actualidad de Wikipedia.

El anuncio ha hecho eco principalmente en los escritores voluntarios, quienes están conscientes de que deben crear nuevos procesos enfocados en la ética y demás implicaciones de usar la IA para crear artículos de Wikipedia.

Por otro lado, la mayoría de ellos no creen que la inteligencia artificial vaya a eliminar sus oportunidades de trabajo (o al menos no por el momento) y que en definitiva no va a eliminar a la Wikipedia.

En resumen, aunque no hay una respuesta sencilla ni definitiva a la pregunta de si la IA puede reemplazar por completo a Wikipedia, debido a que la plataforma se basa en el principio de la colaboración humana y el conocimiento compartido, podemos concluir que no, pues, de momento, tanto la IA como Wikipedia tienen los mismos objetivos:

La obtención del bien común a través de la innovación y la tecnología y el avance del conocimiento humano.

Cuéntanos, ¿usas más la IA o Wikipedia?

