WhatsApp: truco para ver los mensajes grupales sin entrar al chat

La app de mensajería instantánea se ha vuelto nuestra mejor aliada para los quehaceres de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces nos saturamos de mensajes, sobre todo de aquellas conversaciones colectivas, y lo único que queremos es silenciarlas. Aunque, a veces, la curiosidad no se nos escapa y queremos estar al día con las notificaciones, pero siempre pasando desapercibidos. Por eso, te presentamos este sencillo truco para ver los mensajes grupales, pero sin entrar al chat en WhatsApp.

Lee: Modo espía de WhatsApp: ¿Qué es y cómo activarlo en tu celular?

¿Cómo ver los mensajes de tus chat grupales sin tener que entrar a la conversación?

Si formas parte de una chat grupal que siempre está en constante actividad, sabrás que al momento de ingresar en él, los integrantes de dicho grupo sí pueden estar al tanto de tu ‘Visto’ para mensajes como audios, fotos, videos, documentos, etc. Pero ya no te preocupes porque existe un primer truco para que no aparezca tu visualización de los mensajes desde Android e iOS. De hecho no es necesario descargar ninguna aplicación ajena a WhatsApp.

A continuación, lo que debes hacer:

Truco 1

Revisa que WhatsApp se encuentra actualizado con la última versión disponible.

Abre la app y pulsa sobre el ícono de la lupa que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla.

Una vez en el buscador general de WhatsApp, escribe el nombre completo del grupo que quieres revisar, pero sin dejar el ‘Visto’.

Luego de escribir el nombre, el buscador desplegará los mensajes del grupo en orden cronológico.

Desplázate hacia abajo y ¡listo! Podrás leer el chat sin tener que entrar al grupo, aunque sí te podrían ver ‘En línea’ si abren el chat de conversación que tienen contigo.

Truco 2

Este segundo truco solo lo podrás hacer si tienes un dispositivo con sistema operativo Android. Lo único que necesitas es activar la sección de Widgets.

Primero, pulsa con tu dedo un lugar libre en tu pantalla de tu dispositivo Android.

Verás que se activa un menú de configuración en la pantalla de inicio.

Busca la opción de ‘Widgets’ y seleccionala.

y seleccionala. Ahora se desplegará un menú con los widgets de las aplicaciones disponibles.

Dirígete hasta el final y selecciona ‘WhatsApp 3 x 2 ‘.

‘. Finalmente, se abrirá una ventana donde se mostrará la vista previa de todos los mensajes recibidos sin leer en WhatsApp. Este truco es más efectivo porque tiene la ventaja de que nadie te verá ‘En línea’ .

.

Aplica estos trucos y disfruta de todas las opciones que la app de mensajería instantánea te ofrece con tu Plan Telcel Max Sin Límite y mantente conectado a tus redes sociales favoritas de forma ilimitada con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: WhatsApp: ¿Cómo comunicarte usando el ‘modo incógnito’?

Sigue pendiente de HolaTelcel para conocer más trucos con los que puedas pasar de incógnito dentro de WhatsApp, tu app de mensajería instantánea favorita. Mientras tanto, ¿ya probaste estos trucos para ver tus mensajes grupales de WhatsApp sin entrar a los chats?

Ahora ve: