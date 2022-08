WhatsApp: todo sobre las palabras que podrían bloquear tu cuenta

By

Con el paso de los años, WhatsApp ha alcanzado una inmensa popularidad a tal grado que son pocos los smartphones que no cuentan con la aplicación. Debido a eso, es probable que el bloqueo de ciertas palabras vaya evolucionado junto con las necesidades de seguridad de los usuarios.

¿Existen las palabras prohibidas en WhatsApp?

La respuesta sencilla es no y tiene que ver con el cifrado de extremo a extremo. Por si no lo sabías, esta función hace que los mensajes sean completamente privados, por lo que a WhatsApp le resulta imposible saber lo que se dice, los archivos que se comparten y los emojis y stickers que utilizas.

Por lo tanto, al no poder extraer información de los chats, le sería imposible tener una lista de palabras prohibidas. Sumado a eso, no hay referencia a estas palabras prohibidas en los ‘Términos y Condiciones’ de la aplicación, por lo que le sería imposible bloquear o borrar tu cuenta solo porque escribas algo.

¿Qué podría hacer que WhatsApp bloquee o elimine alguna cuenta?

Aunque dijimos que WhatsApp no tiene acceso por defecto a los mensajes personales o grupales, no quiere decir que no persiga las malas conductas en la plataforma, puesto que en las condiciones del servicio se especifica lo siguiente:

“Nuestras condiciones del servicio prohiben, entre otras acciones, la publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio que incite al odio o que sea ofensivo en términos raciales o étnicos”.

Por lo tanto, cuando se refiere a que están prohibidas tales conductas a la hora de escribir, no se refiere a que la aplicación pueda intervenir por sí sola, más bien hace referencia a que en caso de ser víctimas de algún mensaje ilegal o amenazante, mediante la herramienta ‘Reportar’ podemos denunciar conversaciones y contactos que vulneren las normas de la plataforma.

¿Qué ocurre en caso de ‘Reporte’ en WhatsApp?

Al momento del reporte WhatsApp recibe los últimos cinco mensajes que te envió el grupo o el usuario, sin notificarlos. Recibe la información de sus cuentas y datos sobre el momento en que se envió el mensaje y el tipo de mensaje (imagen, video, texto, etc.)

En caso de que se compruebe la existencia de comportamientos que vulneren a otro usuario, podría bloquear la cuenta. Por lo general, primero es temporal, pero dependiendo de la gravedad, el usuario reportado podría quedar sin cuenta de WhatsApp para siempre. Y si lo amerita, esa información podría ser enviada de inmediato a las autoridades como se menciona en el siguiente párrafo:

‌”Compartimos información con las fuerzas del orden y con otros cuando los intereses vitales de una persona requieren protección, como en el caso de emergencias. Estos intereses vitales incluyen la protección de la vida y la salud, el bienestar o la integridad físicos o mentales, tanto tuyos como de otras personas.”

Lo que podría bloquear una cuenta

Por último, debemos decir que aunque el contenido de todas las conversaciones está cifrado de extremo a extremo, las fotos de perfil, nombres de grupos o descripciones son analizadas de manera automática por WhatsApp y se contrastan con bases de datos existentes.

En resumen, la forma más sencilla de evitar que bloqueen o eliminen una cuenta, es que los usuarios respeten las normas básicas de convivencia dentro de la plataforma.

La importancia de mantener WhatsApp actualizado

Cuéntanos, ¿qué otras funciones de seguridad conoces?

