WhatsApp: ¿sabes qué significa que te escriban UwU y 7u7 en la app?

¿Alguna vez te han escrito algo por WhatsApp que no comprendiste del todo bien? Quizá pudo tratarse de un mensaje “encriptado” que la otra persona no deseaba expresar de manera explícita. Por ello es importante conocer el lenguaje que se usa en la vida virtual.



El lenguaje de WhatsApp

Es verdad que el lenguaje en redes sociales puede llegar a ser críptico y difícil de comprender, pero en muchas ocasiones ese es exactamente el punto: hablar con una persona sin que otros comprendan lo que se está diciendo.

También es verdad que existen personas introvertidas a quienes se les dificulta expresar su sentir, incluso desde un dispositivo móvil, y recurren al uso de un lenguaje no explícito que en pocos caracteres encierra un significado oculto.

Aunque no utilices ese tipo de lenguaje, no puedes controlar la forma en la que los demás te escriben. Así que, al tiempo que el mundo cambia has de cambiar con él y comprender las expresiones que se usan.

¿Qué significa UwU y 7u7?

Es muy probable que conozcas expresiones mundialmente utilizadas como “XD”, “-.-“, “:3”, entre otras muy divertidas que se utilizaban antes de que existieran los emojis. Pero hay muchas otras que quizá no conoces o no sabías que eran tan reveladoras.

Una de ellas es “UwU”. Se dice que sus orígenes se remontan al 2005, cuando alguien lo incluyó por primera vez en su obra de fanfiction titulada Genio del rompecabezas, basada en la conocida serie de anime Yu-Gi-Oh.

Desde entonces, los fanáticos del anime y los videojuegos comenzaron a utilizar la expresión como sinónimo de la palabra “tierno”. Sin embargo, al igual que sucede con el lenguaje, ha sufrido distintas alteraciones y adquirido nuevos significados.

Como te podrás dar cuenta, tanto “UwU” como “7u7” simulan una cara de ternura, aunque para muchas personas más bien expresan agradecimiento, estar apenado, sonrojado, halagado o incluso triste. Pero la realidad es que la mayoría de personas utilizan estas expresiones para coquetear.

Otras de las expresiones que quizá hayas visto sin conocer su significado, son las siguientes:

OwO = es una expresión de sorpresa agradable.

= es una expresión de sorpresa agradable. ^w^ = es una forma de decir “extremadamente contento” o “lo más lindo que hayas visto”.

= es una forma de decir “extremadamente contento” o “lo más lindo que hayas visto”. XD = es básicamente como la expresión de Facebook ‘Me divierte’.

= es básicamente como la expresión de Facebook ‘Me divierte’. TwT = es un emoji de insinuación.

= es un emoji de insinuación. :3 = es una sonrisa de ternura.

= es una sonrisa de ternura. ùwú = es una expresión de enfado pero tierno.

= es una expresión de enfado pero tierno. ;3 = es guiño y sonrisa.

Ahora que conoces el origen y significado de estas expresiones, ¿alguna vez te las han enviado, o las has enviado a alguien?

