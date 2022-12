WhatsApp rosa: te decimos qué es y por qué evitar este popular truco

WhatsApp es la plataforma de mensajería más descargada y utilizada en el mundo. Por ello, no es de sorprenderse que haya personas queriendo burlar la seguridad de la aplicación para hacer mal uso de los datos de los usuarios.

Debido a esto, existen equipos de especialistas probando y detectando nuevos errores o posibles fracturas en la seguridad del código de la plataforma.

Pero en ocasiones y mientras se arreglan estos errores, debemos evitar caer en prácticas que pongan en riesgo nuestros datos personales.

¿Qué es WhatsApp rosa?

Primero que nada, debes saber que existen extensiones, sitios web y complementos que pueden poner en riesgo tu seguridad y la de tus contactos de WhatsApp.

El famoso WhatApp rosa es uno de esos casos, pues la manera en la que funciona es a través de una liga que promete ayudarte a cambiar el color del ícono de la aplicación. Sin embargo, se dice que no cambia ni el color del ícono y que solo roba tus datos personales.

Probablemente te preguntes: ¿quién cae en estos trucos en tiempos modernos? Aquí es donde se encuentra lo complejo del tema, ya que WhatsApp rosa no se trata de una aplicación o extensión que debes instalar, sino que te llega de parte de alguien de confianza…

¿Cómo evitar el WhatsApp rosa?

Funciona por medio de una liga que recibes a través de alguno de tus contactos. Esto, probablemente, es lo más complejo del tema, pues es increíblemente fácil la manera en la que puedes recibirlo, confiar y acceder a la misma.

Rajshekhar Rajaharia, un investigador de ciberseguridad de la India, comentó a través de su cuenta de Twitter que esta nueva manera de robar datos está conformada por un malware (programa malicioso), mismo que al ser instalado permite a los ciberdelincuentes acceder a la información de los dispositivos móviles, como contactos, contraseñas, fotos y videos.

Algo que ha llamado la atención respecto a este malware es el hecho de que se descarga automáticamente en el dispositivo como una APK y se sabe que afecta tanto a usuarios de Android como de iOS.

Una vez que el teléfono ha sido infectado, el malware comienza a mandar mensajes a todos los contactos del dispositivo que tengan cuenta de WhatsApp.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021

¿Cómo puedo protegerme de WhatsApp rosa?

Lo que siempre recomiendan los expertos en ciberseguridad es el no descargar archivos ni acceder a ligas de usuarios desconocidos o ajenos a tu lista de contactos.

En caso de que no te hayas podido resistir y terminaras dando clic a alguna liga no segura, lo recomendable es desinstalar la app de WhatsApp y volver a instalarla.

Paso a paso para desinstalar la aplicación de WhatsApp

Para poder llevar a cabo la desinstalación de la aplicación, debes seguir los siguientes pasos:

En la pantalla de aplicaciones de tu dispositivo ubica la aplicación de WhatsApp .

. Deja presionado el ícono de la app hasta que se despliegue el menú. En él, ubica la opción ‘Desinstalar app’ en Android o ‘Eliminar app’ en iOS .

o ‘Eliminar app’ en . Una vez que hayas desinstalado la aplicación deberás ingresar a tu tienda de aplicaciones y descargarla de nuevo para la nueva instalación.

Una vez concluida la instalación, abre la aplicación e ingresa al menú de ‘Configuración’.

Ingresa a ‘Dispositivos vinculados’ y cierra sesión en cada uno de ellos para asegurarte de que nadie está haciendo mal uso de tu cuenta.

Recuerda que la mejor manera de cuidar tus dispositivos de los hackers es evitar, abrir o descargar contenidos o archivos de dudosa procedencia. Pero si llegas a caer en estas trampas, puedes proteger tus dispositivos con servicios como Norton Security Online que te protege contra todo tipo de amenazas, como aplicaciones riesgosas, robo o pérdida de identidad y sitios web diseñados para obtener tu información personal.

No cabe duda de que WhatsApp seguirá optimizando su seguridad, pero mientras tanto, debemos evitar caer en estas trampas que pueden poner en riesgo nuestros dispositivos.

Y tú, ¿ya conocías sobre este supuesto WhatsApp rosa?

