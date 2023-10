WhatsApp refuerza su seguridad con ‘Passkeys’, así se activa

WhatsApp: la seguridad y privacidad son aspectos tan valiosos como la propia funcionalidad cuando se trata de nuestras aplicaciones favoritas.

En esta línea, la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel mundial, propiedad de Meta, ha dado un paso al frente para proporcionar a sus usuarios una capa adicional de seguridad: las passkeys. Te contamos todo sobre esta nueva añadidura en la plataforma.

Una de las preocupaciones más comunes entre los usuarios de WhatsApp es la seguridad de sus conversaciones y datos personales. Por ello, la plataforma ha implementado diversas medidas de seguridad para garantizar la privacidad dentro de la aplicación.

Además del cifrado de extremo a extremo, WhatsApp permite habilitar la verificación en dos pasos. Esto agrega una capa de seguridad al requerir un código de acceso que el usuario debe ingresar cada vez que se instala la aplicación en un nuevo dispositivo.

La verificación en dos pasos previene el acceso no autorizado a la cuenta, incluso si el número de teléfono está comprometido.

Pero recientemente añadió una nueva función que promete proteger aún más la seguridad de los usuarios. Se trata de ‘Passkeys’. Te decimos todo sobre esta nueva característica de la app de mensajería.

Esta nueva función de seguridad es, esencialmente, una contraseña biométrica que los usuarios de la aplicación en el sistema operativo Android pueden configurar para su cuenta de WhatsApp.

La passkey se solicita cuando se intenta dar de alta la cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo, lo que ofrece una protección adicional contra la verificación no autorizada, incluso si alguien tiene el código de verificación de SMS.

Esta nueva función de seguridad en la aplicación funciona a través de huellas dactilares y reconocimiento facial, proporcionando así una protección aún más sólida a los más de 2 mil millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023