WhatsApp: ¿Qué está pasando con el rumor de las tres palomitas azules?

Si en los últimos días has leído que WhatsApp tendrá tres palomitas azules, no deberías hacerle caso. Enseguida te contamos todo.

Todo sobre la noticia falsa de la tercera palomita de WhatsApp

En los últimos días ha vuelto a circular el rumor de la tercera palomita azul en WhatsApp, que según diversos medios, serviría para avisarte si alguien tomó una captura de pantalla de tu conversación. Esto sería una nueva forma de proteger tu información privada.



Aunque esta idea parecía prometedora, en realidad se trata de una noticia falsa que se esparció por las redes sociales. Esto se sabe debido a que no existe una confirmación ni de WABetaInfo ni de Meta ni de su director, Will Cathcart. Por lo que podemos estar seguros de que las tres palomitas azules son un mito y NO una realidad.

Lo que si es verdad es que los desarrolladores están trabajando en el bloqueo de captura de pantalla en mensajes temporales, así como en mejoras constantes de cifrado y privacidad.

Cuéntanos, ¿qué funciones nuevas te gustaría ver en WhatsApp?

