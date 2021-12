WhatsApp modo invisible: cómo ocultarte de todos o de algunos contactos

By

En muchas ocasiones, los constantes mensajes que nos llegan a través de la famosa aplicación de mensajería instantánea pueden resultar abrumadores y, a veces, lo único que pensamos es en la necesidad de un respiro y un poco de privacidad para hacer otras actividades. Para tales efectos, te presentamos algunos trucos para activar WhatsApp en ‘modo invisible’ y que puedas ocultarte de todos o solo de algunos de tus contactos.

¿Cómo activar WhatsApp modo invisible y ocultarte de todos?

El ‘modo invisible’ de WhatsApp te permite entrar a tus conversaciones (chats) sin que aparezca el famoso “En línea”. En ese sentido, tus contactos no sabrán que has leído los mensajes del chat. Cabe señalar que mientras tienes habilitada la función de “invisibilidad” no podrás enviar ningún mensaje.

Pasos para activar el modo invisible de WhatsApp:

Ingresa al siguiente enlace: https://www.compart.com/en/unicode/U+2800 (es preciso advertir que se trata de una aplicación ajena a WhatsApp) .

. Copia el emoji transparente, denominado como U+2800.

Dirígete a ‘ Ajustes’ en WhatsApp.

en WhatsApp. Haz clic en tu foto de perfil y pulsa en el lápiz para modificar tu nombre de usuario y pega el emoji.

WhatsApp modo invisible solo está disponible en la versión móvil. Si tratas de acceder desde WhatsApp Web, lamentablemente no funciona porque sí aparece tu estado “En línea”.

Otras formas de “volverte invisible” en WhatsApp

WhatsApp incluye otras funciones que nos permiten desaparecer o pasar desapercibidos para nuestros contactos o aquellas personas que no tenemos agregadas en nuestra lista. A continuación, un puñado de las funciones que se pueden habilitar:

Quita tu foto de perfil: utiliza una foto de perfil que no revele tu rostro (colores fijos) o simplemente bórrala y déjala en blanco.

Oculta tu foto de perfil a otros: WhatsApp te permite ocultar o mostrar tu foto de perfil a ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Nadie’.

Pon tu nombre de WhatsApp en blanco (hazlo desde WhatsApp Web): solo debes pulsar en tu foto de perfil para acceder a éste, y pulsar en el botón para cambiar tu nombre. Dirígete a este enlace y selecciona la casilla en blanco que aparece entre las comillas. Cuando la selecciones, cópiala pulsando Control + C. Luego pega la casilla en blanco en el espacio donde tienes que escribir tu nombre en WhatsApp.

Oculta tu biografía: WhatsApp te permite ocultar o mostrar tu biografía a ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Nadie’.

Oculta tus estados: WhatsApp te permite ocultar o mostrar tus estados a ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto…’, ‘Solo compartir con…’. Aunque lo mejor es que no publiques ningún estado para pasar desapercibido.

Desactiva el doble check azul: Desactiva las palomitas azules para deshabilitar el símbolo de confirmación de lectura. Si haces esto recuerda que tú también dejarás de recibir todas las confirmaciones de lectura, es decir, tampoco sabrás cuándo tus contactos han leído lo que tú has escrito.

Desactiva la ‘Hora de última vez’: WhatsApp te permite ocultar o mostrar la última vez que te conectaste a ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Nadie’.

Recuerda que éste y otros trucos, para usar al máximo WhatsApp, los podrás encontrar en HolaTelcel. ¿Ya probaste el modo invisible para pasar como incógnito dentro de la app?

