WhatsApp: los mejores trucos para evitar bloqueos y distracciones

By

Aunque no existe el modo ‘No molestar’ en WhatsApp, existen varios trucos para evitar distracciones sin necesidad de bloquear a tus contactos.

Probablemente WhatsApp sea la aplicación de mensajería que más utilizas todos los días, por lo que es muy importante que la conozcas a la perfección para que le saques el mayor provecho. Hoy te mostraremos los mejores trucos para evitar bloqueos y distracciones.

Lee: Guía definitiva para recuperar una cuenta suspendida de WhatsApp

Modo ‘No molestar’ en WhatsApp

En todos los celulares, sin importar que sean Android o iOS, existe una función que se llama ‘No molestar’. Esta opción es una excelente idea cuando deseamos evitar distracciones, ya que nuestro celular evita notificaciones que no son urgentes y así, nos hace agarrar menos el celular.

Y es que ‘No molestar’ no significa “evasión”, sino más bien es una manera de enfocarte en tus actividades diarias sin tener que tomar el celular cada que te lleguen notificaciones del trabajo o personales que no son precisamente necesarias.

Trucos para el ‘No molestar’ en WhatsApp

Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que necesitas un respiro de WhatsApp, pero no quieres bloquear a ninguno de tus contactos ni salirte de los grupos, aquí te mostramos algunas opciones, disponibles en la app, que puedes llevar a cabo:

Silenciar un contacto: si necesitas evitar por un rato las notificaciones de un contacto en particular, lo único que debes hacer es silenciarlo. Si tocas en la información de su chat y eliges la opción ‘Silenciar’, podrás elegir incluso por cuánto tiempo deseas no recibir notificaciones de esa persona.

Archivar conversaciones: si la opción anterior te gusta, pero crees que cuando entres a la app verás que ese contacto silenciado te ha escrito y sentirás el impulso de abrir su chat y contestarle, pues en ese caso puedes simplemente archivar el chat, pulsándolo y eligiendo la opción ‘Archivar’. Esta acción lo enviará a la carpeta de chats archivados, desapareciéndolo de la lista de chats.

Desactivar notificaciones: este es uno de nuestros trucos favoritos porque, aunque se aplica a todo WhatsApp y no a un contacto en particular, te permite elegir cómo quieres que te lleguen las notificaciones. Solo debes ir a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ de tu app, pulsar ‘Notificaciones’ y personalizar las opciones: desactivar el sonido de las notificaciones, que no se vean, verlas solo en tiras o en alertas, entre una gran variedad de preferencias para las notificaciones de WhatsApp.

Desactivar confirmación de lectura y hora de conexión: aunque parezca extraño, esta opción es fenomenal, porque evitará que tus contactos te reprochen por haber visto sus mensajes sin contestarles o por estar conectado sin contestar. Esto también se puede personalizar en los ajustes de tu app de WhatsApp y créeme, te ahorrará muchos problemas si eres una persona ocupada o que no suele contestar de inmediato.

Lee: WhatsApp: 12 funciones increíbles para aprovechar LuzIA al máximo

Recuerda que puedes lograr estos trucos donde quieras y cuando quieras, aprovechando que con tu Paquete Amigo Sin Límite tienes redes sociales sin límite para que sigas navegando con #TelcelLaMejorRed que ofrece la mayor Cobertura y Velocidad.

Estos trucos nos han funcionado bastante bien y se pueden revertir cuando sea. ¿Tú cuáles utilizas más?

Ahora ve: