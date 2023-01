WhatsApp: las novedades más esperadas de 2023

By

A lo largo del 2022, WhatsApp se caracterizó por añadir novedades que algunos pensaban que nunca llegarían; ejemplo de ello es la versión para tabletas o la posibilidad de usar la aplicación en dos celulares a la vez.

Dicho esto, es probable que nos deparen grandes sorpresas en 2023, ya que aún existen cosas por mejorar en WhatsApp.

Las siete novedades de WhatsApp más esperadas en 2023

Modo multidispositivo de WhatsApp

Por si no lo sabías, el modo multidispositivo ya se encuentra en desarrollo y aunque aún no hay fecha de oficial de lanzamiento para todos los usuarios, quienes han probado la versión beta mencionan que es bastante práctica, ya que no se necesita mantener el teléfono encendido y conectado como en el pasado.

Además, la versión estándar de WhatsApp permite usar la aplicación con una sola cuenta en hasta cuatro dispositivos y en WhatsApp Business hasta diez.

¿Se puede ocultar el número de teléfono en WhatsApp?

En los últimos años, WhatsApp ha mejorado considerablemente las opciones de privacidad permitiéndonos elegir cosas como quienes pueden ver cuando estamos en línea.

Aún así, un enorme número de usuarios preferirían, por seguridad, mantener oculto su número de teléfono, especialmente si se busca expandir la plataforma fuera de los círculos familiares y de amigos, con la recientemente lanzada función ‘Comunidades’.

Es decir, aunque ahora es necesario compartir nuestro número de teléfono con la persona con la que deseamos hablar, se espera que eso cambie en el futuro, pues no debería ser estrictamente necesario si se optara por otro modo de identificar las cuentas, como nombres únicos de usuario.

En relación con esto, la cuenta podría seguir siendo vinculada a un número de teléfono que podríamos ocultar o mantener visible, según nuestra preferencia.

Compartir pantalla en videollamadas de WhatsApp

Otro de los puntos que WhatsApp ha mejorado son las videollamadas con la implementación de enlaces, aunque aún con el defecto de no poderse compartir la pantalla, lo cual sería un recurso útil para enseñar algo sin necesidad de hacer capturas de pantalla.

Dicho esto, esperamos que 2023 sea el año en que llegue esta herramienta que tiene el potencial de mejorar la conexión humana y el aprendizaje.

Más opciones de privacidad que llegarán a WhatsApp

Por diversas razones, sabemos que la privacidad en WhatsApp se ha convertido en una prioridad. Así, una de las posibles mejoras que aún no se han implementado, entre varias cosas, es la de elegir que nadie pueda añadirnos a grupos sin nuestro consentimiento.

Debido al aumento de casos de buzoneo y con la llegada de ‘Comunidades’, es posible que las opciones de privacidad necesiten ciertos cambios, ya que se pretende que conversemos con personas que no están en nuestros contactos.

Es decir, esperamos poder ver en este año la llegada de opciones que nos permitan elegir quiénes pueden enviarnos mensajes, notas de voz o archivos multimedia.

Añadir texto de biografía en WhatsApp

Algo que tiene Telegram pero no WhatsApp es un pequeño texto en el que puedes dar una breve descripción de quién eres, en caso de que lo desees. Esto puede ser bastante útil, por ejemplo cuando se trata de negocios o para la búsqueda de empleo, función que esperamos llegue durante 2023 y que nos permita elegir con precisión quién puede verlo y quién no.

Cuéntanos, ¿qué otras funciones de WhatApp te gustaría ver en 2023?

