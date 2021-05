¿WhatsApp lanzó una actualización secreta que cambió tu privacidad?

En redes sociales y a través de chats, se ha compartido la noticia de que WhatsApp lanzó una nueva actualización secreta que altera la privacidad de sus usuarios. ¿Esto es verdad? Sigue leyendo y descubre si hay algún cambio en tu app.

La actualización oficial de Términos y Condiciones más reciente de WhatsApp es la del pasado 15 de mayo. Sin embargo, en los últimos días ha surgido el rumor de que la plataforma ha incluido cambios que modificaron los términos de privacidad sin avisar.

La cuenta de Mobberley NW en Twitter publicó hace unos días que la aplicación ha vuelto a restablecer de forma predeterminada la configuración de los grupos de chat. Lo que reduciría la seguridad de los usuarios sin su autorización.

WhatsApp has recently changed its group settings to include “everyone” by default so people you don’t know can add you to a group without your knowing. These people may include scam messages, loan Sharks, etc. You can change its default settings as follows: #mobberley #knutsford pic.twitter.com/xzqpeJmHeD

— Mobberley NW (@MobberleyNw) May 18, 2021