WhatsApp identifica fallos de seguridad. Es importante instalar este parche

¿Qué podemos decir sobre WhatsApp que no se haya dicho antes? Sin duda, es la aplicación de mensajería más popular a lo largo y ancho del planeta.

Con el paso de los años, la aplicación se ha vuelto una herramienta fundamental para la vida diaria de muchas personas gracias a las múltiples funciones de envío de mensajes, notas de voz, archivos y videos.

Por ello, no es de extrañarse que uno de los aspectos más importantes que debe considerar Meta es el proteger la seguridad y privacidad de sus usuarios.

Recientemente, el especialista en seguridad de WhatsApp, Sam Stepanyan, anunció haber encontrado un fallo o vulnerabilidad en la seguridad de la aplicación. Si bien hasta ahora no se han encontrado usuarios afectados, es preferible prevenir instalando cuanto antes el nuevo parche lanzado por la plataforma.

El primero de los fallos es llamado “CVE-2022-36934” y se puede ejecutar al momento de realizar videollamadas por la aplicación. Ha sido clasificado como un fallo serio y puede vulnerar tanto a dispositivos Android como iOS; según comenta la plataforma, se considera un fallo de escala 9.8 de severidad.

El segundo fallo se dispara al momento de recibir archivos de video modificados y afecta las versiones anteriores a la v2.22.16.2 de Android y v2.22.15.9 iOS. Este segundo fallo fue catalogado bajo el nombre “CVE-2022-27492”.

Antes que nada: no entres en pánico. Afortunadamente, estos errores fueron descubiertos de manera interna y hasta el momento solo los desarrolladores saben de su existencia, dejando claro que no hay evidencia alguna de que hayan sido descubiertos y mucho menos utilizados por hackers.

