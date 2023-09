WhatsApp: escucha audios sin que se entere el remitente

By

WhatsApp no deja de sorprendernos con las nuevas funcionalidades y características que hacen de la aplicación más utilizada en todo el mundo. Por ello, en esta ocasión, queremos compartir contigo una increíble y útil función que quizás muchos desconozcas: escuchar un audio en WhatsApp sin que el remitente se entere. ¡Sí, has leído bien!

Escuchar audios de WhatsApp sin que el remitente se entere

Imagínate esta situación: estás esperando un audio importante de un amigo o ser querido, pero por alguna razón no te es posible escucharlo debido al lugar y el momento en donde te encuentras.

Tal vez estás en una reunión, en una clase o simplemente no deseas que la otra persona sepa que has reproducido su mensaje. No te preocupes, WhatsApp tiene una solución para ti.

Antes de explicar cómo hacerlo, es importante resaltar que esta función solo está disponible en dispositivos con sistema operativo Android y es necesario tener instalada la última versión de WhatsApp. Así que asegúrate de tener todo actualizado antes de seguir nuestra guía definitiva para realizar este truco.

Diferentes métodos para hacer este truco en la app

Reenvía el audio para escucharlo:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo.

Dirígete a la conversación en la que recibiste el audio que deseas escuchar en secreto.

Deja presionado sobre el audio para desplegar el menú, busca la opción ‘Reenviar’ , posteriormente busca la opción ‘Compartir’, esta generalmente tiene el ícono de un cuadro con una flecha hacia arriba.

Guarda el audio para escucharlo fuera de WhatsApp:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo.

Dirígete a la conversación en la que recibiste el audio que deseas escuchar en secreto.

Deja presionado sobre el audio para desplegar el menú, busca la opción ‘Reenviar’, posteriormente busca la opción ‘Compartir’.

Selecciona la opción ‘Archivos’ para guardar el audio en tu teléfono, posteriormente podrás acceder al audio al entrar a la carpeta mencionada.

¡Listo! Con estos dos métodos podrás llevar a cabo este útil truco. Otro método es desactivar las alertas de lectura en tu configuración general de WhatsApp, esto hará que al recibir un audio, tu remitente no sepa que escuchaste el audio.

¿Qué otros trucos de WhatsApp quisieras aprender?

