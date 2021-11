WhatsApp enlistará las reacciones con emojis a un mensaje

By

A pesar de que las actualizaciones en WhatsApp no son cambios tan radicales como los que implementa Telegram constantemente, sin duda es una app que poco a poco ha estado desarrollando nuevas funciones que transforman los chats en algo más funcional y divertido. Y aunque todavía no llegan las reacciones a los mensajes, ya están en desarrollo y ya hay nuevos detalles sobre esta futura funcionalidad.

Lee: WhatsApp lanza una nueva función para crear ‘stickers’ personalizados

¿Cómo serán las reacciones en los chats de WhatsApp?

Algunas semanas atrás WABETAInfo informó que WhatsApp está desarrollando una nueva función con la que podrás reaccionar a un mensaje en específico con emojis. Por el momento puedes hacerlo al responder un mensaje y posteriormente seleccionar un emoji, pero la nueva función te permitirá seleccionar el emoji de forma directa, tal y como sucede en Facebook Messenger.

Aunque ya puedes reaccionar con emojis a mensajes de forma directa por medio de una extensión en Chrome Store llamada WA Web Plus for WhatsApp, no funciona exactamente como lo hará una vez que estrene esta función en la versión oficial de WhatsApp, puesto que cuando seleccionas uno de los emojis, se envía como respuesta al mensaje con un emoji similar al que seleccionaste. Además, la extensión de Chrome solo está disponible para WhatsApp Web.

Una vez que las reacciones estén disponibles en WhatsApp podrás visualizarlas debajo del mensaje con el mismo emoji que seleccionaste.

Para descubrir esta y más actualizaciones en WhatsApp, utiliza tu Plan Max Telcel Sin Límite con el cual tienes acceso ilimitado a esta app y puedes seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¡También podrás ver quién reaccionó con emojis a mensaje!

Cuando reaccionas con emojis a un mensaje en Facebook Messenger en un chat individual o grupal, puedes ver en la parte inferior el número de personas que reaccionaron y el emoji que utilizaron. Además, si seleccionas el emoji te dice el nombre de quien lo utilizó.

Lee: WhatsApp: Así puedes compartir una ubicación en tiempo real “falsa”

De esa manera funcionará la nueva función de WhatsApp. Por el momento solo se encuentra disponible para los dispositivos con sistema operativo iOS que cuentan con la versión Beta de WhatsApp, pero se espera que anuncien fecha de lanzamiento para dispositivos Android y la versión oficial de la app. En ambos casos, podrás enterarte primero en HolaTelcel.

Ahora ve: