WhatsApp: configúralo en los nuevos celulares de tus abuelitos

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada alrededor del mundo, pues nos permite comunicarnos en tiempo real con todos nuestros contactos y de muchas maneras diferentes.

Por ello, en Navidad es normal que busquemos estar en contacto con la gente que más queremos, incluso si no tienen celular, pues cada vez la plataforma de WhatsApp ha ido optimizándose para ser más incluyente con las personas mayores.

Si tú regalaste un nuevo equipo a una persona mayor, te diremos la forma en la que puedes configurarlo para hacer más fácil su experiencia de uso.

WhatsApp para personas de la tercera edad

¿Alguna vez has visto a un adulto mayor lidiar con su celular? Es muy probable que sí, y es que no solo se trata de WhatsApp, de la tecnología en general, misma que es totalmente nuevo para las personas mayores.

Sabemos que aunque los abuelitos tengan dificultades para utilizar un teléfono móvil, es sumamente necesario que tengan uno, pues es la mejor forma de comunicarnos con ellos fácilmente, y claro, también les podrían interesar las herramientas de entretenimiento.

Pues bien, no es precisamente que WhatsApp tenga una versión para adultos de la tercera edad, así que no te preocupes por descargar algo más. Más bien se trata de todos los tips de configuración que puedes habilitar en el móvil de los abuelitos para facilitarles un poco la vida.

¿Cómo configurar el tamaño de letra en la app?

Ampliar el tamaño de la letra quizá sea el paso más sencillo y básico para lograr una aplicación de WhatsApp mucho más amigable. Veamos cuáles son los pasos.

Accede a la aplicación de WhatsApp y entra a los tres puntitos de la parte superior.

Selecciona la opción de ‘Ajustes’.

Ve directo a ‘Chats’.

Selecciona ‘Tamaño de fuente’ y elige ‘Grande’

Si el tamaño ‘Grande’ de WhatsApp no fuera suficiente, no te preocupes, pues es posible ampliar el tamaño de la fuente en general, en todo tu móvil. Para esto iremos a los ajustes del dispositivo.

Si se trata de un Android:

Entra a ‘Ajustes’, selecciona la opción de ‘Pantalla’ y pulsa en ‘Tamaño y estilo de fuente’.

Te aparecerá un selector con una “A” grande y otra “A” más pequeña.

Mueve el selector hasta que el texto se adapte a lo que deseas y necesitas.

En caso de que se trata de un iPhone:

Entra a ‘Configuración’.

Entrarás a la opción de ‘Pantalla y brillo’.

En el menú de ‘Tamaño de texto’ podrás mover la barra hasta que dé el tamaño de texto que deseas.



Fijar chats en WhatsApp

Otra muy buena opción para facilitar el uso de WhatsApp es fijar los chats que más se utilizan, como por ejemplo el de ciertos familiares. Te decimos cómo lograrlo.

En el inicio de tu WhatsApp, donde puedes ver todos tus chats, busca el que deseas fijar y mantenlo pulsado.

Al hacerlo, aparecerá una especie de tachuela, selecciónala.

En caso de que uses un iPhone, recuerda que el proceso es un poco diferente.

Ve al chat que deseas fijar para dejarlo siempre arriba, deslízalo hacia la derecha, para que puedas ver la tachuela de la parte izquierda.

Pulsa la tachuela de ‘Fijar’.

Localizar la aplicación de WhatsApp de forma sencilla.

Dejar el acceso a WhatsApp bien visible es otra buena opción. No sé tú, pero a veces mi abuelita no puede encontrar la aplicación de WhatsApp en su propio móvil, así que dejárselo de fácil acceso me pareció muy buena idea.

La mejor recomendación en este caso es simplemente dejar WhatsApp junto con las apps de mayor uso en el escritorio del teléfono.

También es bueno activar la descarga automática de archivos recibidos, así el adulto mayor no tendrá que descargarlos él mismo. Quizá el problema aquí sería que el móvil se llene de archivos, pero también te enseñaremos a controlar esto.

Ahora, recuerda que en un iPhone la cosa podría ser un poco distinta, en este caso los pasos serían los siguientes:

Entra a WhatsApp, ve a la sección de ‘Configuración’ y selecciona ‘Almacenamiento y datos’.

Ve a ‘Descargar con datos móviles’ y desmarca todas las opciones.

Posteriormente, entra en ‘Descargar con WiFi’ y marca todo excepto los documentos.

En ‘Itinerancia de datos’ desmárcalo todo (aunque posiblemente no vaya a utilizarlo nunca).

Ve a la ‘Configuración’ de WhatsApp y entra en ‘Almacenamiento y datos’.

Selecciona ‘WiFi’ del menú de ‘Fotos, audio y video’.

En ‘Documentos’, nuestra recomendación es seleccionar ‘Nunca’.No llenar el almacenamiento de tu equipo

Ahora, te mostramos cómo evitar que el almacenamiento del teléfono móvil se llene de fotos, videos o cualquier tipo de archivos recibidos vía WhatsApp.

Entra a WhatsApp, ve al apartado de ‘Configuración’ y ve a ‘Chats’.

Si es un Android, desmarca la casilla de ‘Visibilidad de archivos multimedia’.

Si es un iPhone, desactiva la opción que dice ‘Guardar en Fotos’.

Por último, recuerda que mantener las actualizaciones automáticas de la aplicación es una excelente opción.

Ve a la aplicación Google Play Store.

Pulsa en el avatar, en la esquina superior derecha, y selecciona “Ajustes”.

Ve hasta “Preferencias de red” y marca “Actualizar aplicaciones automáticamente”.

Valora si elegir “En cualquier red” o “Solo por WiFi”. Lo mejor es dejar activas solo las actualizaciones automáticas por WiFi.

En caso de que tengas un iPhone, los pasos serían así:

Entra en la ‘Configuración’ (icono de engrane) y pulsa la opción ‘App Store’.

Marca el selector de ‘Actualizaciones de apps’.

Selecciona ‘Descargas automáticas’ si quieres que se instalen o no con datos móviles. Nuestra recomendación es que lo desmarques.

